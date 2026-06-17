Estas son las playas más espectaculares de Seychelles: rocas de granito gigantes, aguas turquesa y algunas de las mejores costas del Índico

Cuando se piensa en Seychelles, la imagen de paraíso suele coincidir: arena blanca, agua turquesa y palmeras inclinadas sobre el mar. La realidad es bastante más interesante. Cada isla tiene personalidad propia y cada playa ofrece una experiencia diferente. Algunas destacan por sus enormes rocas de granito moldeadas durante millones de años; otras por sus fondos marinos, sus senderos o la sensación de aislamiento que todavía conservan.

Por eso, elegir bien las playas es una de las decisiones más importantes al organizar un viaje a Seychelles. No todas sirven para lo mismo. Como pasa en las playas de Brasil, en este archipiélago hay playas ideales para nadar, otras para hacer snorkel, algunas para caminar durante horas y otras donde merece la pena quedarse simplemente viendo cómo cambia la luz sobre el océano.

Las islas Seychelles son el destino romántico por excelencia: un picnic al atardecer, buceo junto a tortugas gigantes o recorrer el bosque mágico Patrimonio de la Humanidad del Valle de Mai. / Istock

Seychelles isla a isla: playas de postal, naturaleza y aguas cristalinas

Una de las grandes ventajas de Seychelles es que las mejores playas no están concentradas en una sola isla. Mahé, Praslin y La Digue permiten construir una ruta muy equilibrada, combinando paisajes diferentes sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

La Digue concentra algunas de las imágenes más icónicas del archipiélago. Praslin reúne varias de las mejores playas para nadar y hacer snorkel. Mahé aporta playas amplias, rutas panorámicas y una mayor variedad de alojamientos. Juntas ofrecen una visión muy completa del destino.

La Digue: las playas más famosas de Seychelles

La Digue se vive mejor en bicicleta. Los caminos avanzan entre palmeras, casas bajas, pequeños restaurantes y accesos de arena que terminan casi siempre frente al mar. La isla es muy cómoda y eso permite pasar de una playa a otra sin prisas, dejando que el día se organice alrededor de la luz, la marea y los baños.

La Digue es una pequeña isla de las Seychelles famosa por sus formaciones rocosas y su naturaleza virgen. Mide apenas 10 km² y destaca por sus exóticas playas, la total ausencia de coches y su ambiente tranquilo, ideal para recorrerla en bicicleta. / Istock

Anse Source d’Argent: las rocas de granito más fotografiadas del mundo

Anse Source d’Argent se disfruta mejor poco a poco: primero en bicicleta por los caminos de La Digue, después entre palmeras y, finalmente, frente a esas rocas de granito que forman pequeñas piscinas de agua turquesa sobre la arena. La playa cambia mucho con la marea; cuando el agua baja, aparecen zonas poco profundas perfectas para caminar, bañarse con calma y buscar reflejos entre la arena húmeda y las rocas.

Las islas Seychelles guardan un gran secreto geológico: son las únicas islas oceánicas del mundo formadas por roca granítica, restos del antiguo continente de Gondwana / Istock

La luz de la tarde suele ser uno de los mejores momentos para visitarla. El granito toma tonos cálidos, el agua pierde el brillo duro del mediodía y la playa gana profundidad visual. Merece la pena dedicarle tiempo, caminar entre las formaciones, buscar rincones menos expuestos y quedarse hasta que el paisaje empiece a cambiar de color.

Anse Cocos: la recompensa después de caminar

Anse Cocos exige una caminata desde Grand Anse o Petite Anse, y esa llegada forma parte de la experiencia. El sendero atraviesa vegetación tropical, tramos de roca y zonas abiertas donde el mar aparece entre los árboles antes de llegar a la playa. Al final, la arena clara, las palmeras y el entorno más salvaje compensan el esfuerzo.

En el siglo XIX, Anse Coco fue uno de los primeros asentamientos de la isla. Funcionaba como un pueblo dedicado a secar el coco para extraer su aceite. Hoy aún puedes ver ruinas de aquellos hornos antiguos entre la vegetación / Istock / alxpin

La zona más protegida de Anse Cocos forma una pequeña piscina natural entre rocas, muy útil cuando el oleaje está más fuerte en el resto de la playa. Conviene llevar agua, calzado cómodo y algo de margen para volver con luz. La recompensa está en vivir una Seychelles más escondida, donde llegar a la playa implica caminar, sudar un poco y descubrir el mar después del sendero.

Grand Anse: la playa más abierta y salvaje de La Digue

Grand Anse muestra una cara más intensa de La Digue. La playa es amplia, luminosa y muy fotogénica, con el océano entrando con más fuerza que en otras zonas de la isla. Sus rocas de granito y su arena clara crean una imagen espectacular, especialmente cuando el sol está algo más bajo y el mar gana textura.

Grand Anse, Seychelles / Istock

El baño aquí requiere atención por las corrientes, así que la experiencia se disfruta sobre todo caminando, haciendo fotos y sintiendo esa parte más abierta del Índico. Es una parada perfecta antes de continuar hacia Petite Anse o Anse Cocos, porque permite ver cómo La Digue combina playas tranquilas y paisajes mucho más expuestos en muy poca distancia.

Praslin: algunas de las mejores playas para nadar y hacer snorkel

Praslin combina playas muy bonitas con una logística cómoda. La isla permite dormir cerca del mar, moverse en coche o excursiones organizadas y alternar días de playa con salidas hacia islas cercanas. Aquí el viaje se vuelve más flexible, con opciones para nadar, hacer snorkel o simplemente dedicar varias horas a una misma bahía.

Anse Lazio: una de las playas más famosas del Índico

Anse Lazio aparece regularmente en los rankings de mejores playas del mundo y es fácil entender por qué. Arena blanca, agua transparente, vegetación tropical y grandes bloques de granito en los extremos crean una imagen muy equilibrada.

Anse Lazio es una de las playas más famosas y espectaculares del mundo, ubicada en el extremo noroeste de la isla de Praslin, en las Seychelles. / Istock

Lo mejor es dedicarle varias horas y la experiencia mejora llegando temprano antes de que suba la afluencia, o quedándose hasta media tarde, cuando la luz empieza a suavizarse. El mar suele ser perfecto para nadar y el entorno invita a quedarse mucho más tiempo del previsto. Además, es uno de los mejores lugares para disfrutar de una jornada completa de playa sin necesidad de moverse demasiado.

Anse Georgette: una playa escondida entre vegetación tropical

Anse Georgette ofrece una sensación más exclusiva. Durante años fue una de las playas más difíciles de visitar y todavía conserva una atmósfera tranquila en comparación con otras zonas populares del archipiélago.

La combinación de arena clara, agua turquesa y vegetación densa crea una de las estampas más espectaculares de Seychelles. Merece la pena planificar la visita con antelación porque el acceso puede estar regulado según la época y la gestión del entorno.

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Cote d'Or: la playa perfecta para combinar relax y actividades

Cote d'Or es una de las zonas más cómodas para alojarse en Praslin. La playa es amplia, agradable para pasear y muy útil como base para alojarse cerca del mar. Desde aquí resulta fácil organizar salidas en barco, moverse hacia Anse Lazio o combinar playa con restaurantes y pequeños servicios.

Navegar por las islas rocosas desde Praslin (Seychelles) es la mejor forma de explorar formaciones graníticas únicas, Parques Marinos y santuarios de tortugas gigantes. / Istock

Para quienes quieren disfrutar de Seychelles sin cambiar de alojamiento constantemente, Cote d’Or puede ser una buena elección. Permite levantarse cerca de la playa, salir de excursión durante el día y volver por la tarde a un entorno cómodo, con el mar siempre presente y más opciones alrededor que en calas más aisladas.

Mahé: playas panorámicas entre montañas y selva tropical

Mahé suele ser la puerta de entrada a Seychelles y muchas veces se infravalora frente a Praslin o La Digue. Sin embargo, algunas de sus playas figuran entre las más bonitas del archipiélago.

Beau Vallon: la playa más versátil de Seychelles

Beau Vallon es una de las playas más populares de Mahé y también una de las más fáciles de disfrutar. La bahía es amplia, el acceso sencillo y la zona cuenta con restaurantes, actividades acuáticas y alojamientos cercanos. Es una buena opción para los primeros o últimos días del viaje, especialmente si se quiere estar cerca de servicios sin renunciar al baño.

La playa de Beau Vallon es una extensa franja de arena blanca y aguas turquesas famosa por sus increíbles puestas de sol sobre el Océano Índico / Istock / DMITRY VINOGRADOV

Al atardecer, Beau Vallon gana mucho. La playa se llena de movimiento, el cielo cambia de color detrás de las montañas y el paseo junto al mar permite cerrar el día sin grandes desplazamientos. Para quienes llegan a Seychelles después de un vuelo largo, esta zona ofrece una entrada fácil al ritmo del archipiélago.

Anse Intendance: la playa salvaje para ver el Índico con fuerza

Anse Intendance tiene una presencia muy distinta. El paisaje es más dramático, con vegetación tropical, arena clara y un océano que entra con mucha fuerza en determinadas épocas. La playa impresiona por su amplitud y por esa sensación de costa abierta donde el mar marca el ambiente.

Anse Intendance, ubicada en la costa sur de la isla de Mahé en las Seychelles, es una playa salvaje de arena blanca famosa por sus aguas turquesas y su exuberante vegetación / Istock

El baño depende de las condiciones, así que conviene visitarla con mentalidad de paisaje, paseo y fotografía. Es una de las mejores playas de Mahé para ver una Seychelles menos protegida por arrecifes y más conectada con la energía del Índico. Su fuerza está en el escenario: olas, selva, arena y cielo en una composición muy distinta a las calas tranquilas de La Digue.

Cómo elegir las mejores playas de Seychelles según tu viaje

La mejor playa de Seychelles depende mucho del tipo de experiencia que busques. Si sueñas con las imágenes más icónicas del archipiélago, La Digue y Anse Source d’Argent son casi obligatorias. Si priorizas largas jornadas de baño y snorkel, Praslin suele ofrecer las condiciones más equilibradas. Y si quieres combinar playa, excursiones y mayor comodidad logística, Mahé funciona muy bien como base.

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Lo ideal es no quedarse en una sola isla. Parte de la magia de Seychelles está precisamente en descubrir cómo cambia el paisaje entre Mahé, Praslin y La Digue. Las rocas de granito, la vegetación tropical, las pequeñas calas escondidas y los distintos tonos de azul del Índico hacen que cada jornada de playa tenga personalidad propia.

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Pensar en diseñar un viaje Seychelles abre muchas posibilidades: playas icónicas, islas tranquilas, snorkel, naturaleza tropical, excursiones en barco y alojamientos frente al océano. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite decidir cuántos días dedicar a cada isla, cómo moverse entre ellas y qué playas encajan mejor con el tipo de viaje que buscas.

Los hoteles en Seychelles ofrecen una experiencia de lujo en plena naturaleza. Los resorts se enfocan en la privacidad, la gastronomía internacional y el cuidado del medio ambiente. / Istock / NILS KAHLE - 4FR PHOTOGRAPHY

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en adaptar el recorrido a tus intereses, combinando las playas más espectaculares del archipiélago con experiencias que te permitan descubrir mucho más que una simple postal.

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