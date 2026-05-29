Estas son las playas de Brasil que tienes que visitar una vez en la vida: piscinas naturales, islas sin coches y aguas cristalinas entre selva y arrecifes

Brasil tiene más de una playa famosa, pero elegir bien cambia mucho el viaje. No es lo mismo buscar una isla protegida para hacer snorkel, una playa larga donde caminar durante horas, un pueblo costero con ambiente relajado o una zona de piscinas naturales frente al arrecife. Por eso, antes de decidir ruta, conviene pensar qué tipo de costa quieres vivir.

En un viaje a Brasil, las playas pueden funcionar como final de ruta después de Río, Iguazú o la Amazonía, o convertirse en el eje del itinerario. Algunas exigen vuelos y planificación, como Fernando de Noronha; otras encajan mejor en rutas por carretera o barco, como Ilha Grande, Boipeba o la costa de Bahía.

Fernando de Noronha, un paraíso salvaje en Brasil / Istock / Felipe Gustavo S Borges

Qué esperar de las playas de Brasil

Brasil es un paraíso de playas. En el nordeste aparecen aguas cálidas, arrecifes, piscinas naturales y pueblos de arena; en el sureste, islas cubiertas de Mata Atlántica, senderos y playas salvajes; en destinos como Fernando de Noronha, la experiencia se vuelve más exclusiva por la protección ambiental y el acceso limitado.

La clave está en no elegir solo por la foto, sino por la experiencia. Hay playas perfectas para nadar, otras para surf, otras para snorkel y otras para desconectar varios días sin grandes servicios alrededor. En un país tan grande, combinar dos zonas costeras puede tener sentido, pero conviene medir bien distancias y vuelos para que el viaje no se convierta en una sucesión de traslados.

En Brasil, la playa es una extensión de la vida diaria y un epicentro social. Lejos de ser solo un lugar para tomar el sol, los locales lo viven como un punto de encuentro, de ocio activo y de celebración constante / Istock / Julia Amaral

Fernando de Noronha: playas protegidas y uno de los mejores fondos marinos de Brasil

Fernando de Noronha es una de las grandes referencias si se buscan playas de agua transparente y vida marina. El archipiélago forma parte del sitio Patrimonio Mundial “Brazilian Atlantic Islands”, reconocido por la importancia de sus aguas para tortugas, tiburones, atunes, mamíferos marinos y aves tropicales del Atlántico occidental.

Baía do Sancho: acantilados, agua clara y acceso controlado

Baía do Sancho suele aparecer entre las playas más famosas de Brasil por su combinación de acantilados, arena clara y mar de tonos azules. La experiencia empieza antes de pisar la arena: se llega desde arriba y el descenso incluye escaleras entre la roca, así que conviene ir con calzado cómodo y evitar cargar demasiado.

La Baía do Sancho, ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, Brasil, ha sido elegida repetidamente como la mejor playa del mundo / Istock / @reubergd

Praia do Leão y Baía dos Porcos: snorkel, tortugas y paisaje volcánico

Praia do Leão tiene un ambiente más salvaje y expuesto, con menos sombra y una sensación muy abierta frente al Atlántico. Baía dos Porcos, en cambio, es más recogida y muy fotogénica por sus piscinas naturales y vistas hacia el Morro Dois Irmãos. En Noronha, el plan no consiste solo en tumbarse en la arena: se nada, se hace snorkel y se mira el mar sabiendo que la protección del entorno forma parte de la experiencia.

El nombre de la Praia do Leão (situada en el archipiélago de Fernando de Noronha, Brasil) se debe a una imponente formación rocosa volcánica que emerge del mar que se asemeja a la silueta de un león marino recostado. / Istock / @reubergd

Ilha Grande: selva atlántica, senderos y playas sin coches

Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro, combina playas y vegetación densa. La isla se recorre caminando, en barco o enlazando senderos desde pueblos como Vila do Abraão. Esa ausencia de coches en buena parte de la experiencia hace que el viaje tenga un ritmo distinto: mochilas ligeras, salidas en lancha, caminos húmedos y playas a las que se llega después de caminar.

Ilha Grande es una de las pocas islas grandes de Brasil totalmente libre de vehículos a motor y un paraíso natural célebre por albergar una densa selva atlántica, decenas de playas vírgenes y una rica historia que va desde refugio de piratas hasta una antigua y temida prisión / Istock

Lopes Mendes: una playa larga para caminar y sentir el Atlántico

Lopes Mendes es una de las playas más conocidas de Ilha Grande. La arena es clara, el mar suele tener oleaje y el paisaje se abre en una franja larga, perfecta para caminar sin prisa. No es la playa más cómoda para quien busca chiringuitos o servicios, pero sí una de las más memorables para quienes quieren naturaleza y sensación de costa salvaje.

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Aventureiro y Lagoa Azul: dos formas distintas de vivir la isla

Aventureiro ofrece una imagen más remota, con la famosa palmera inclinada y un entorno mucho menos urbano. Lagoa Azul, en cambio, funciona muy bien para una salida en barco y snorkel en aguas tranquilas. Ilha Grande merece varios días porque cambia mucho según cómo la recorras: a pie, por mar o combinando ambas opciones.

Fernando de Noronha, Brasil. Turquoise water around the Two Brothers rocks, UNESCO World Heritage Site, Brazil, South America. South America. / Istock / MaRabelo

Jericoacoara: dunas, lagunas y atardeceres en el nordeste

Jericoacoara, en Ceará, es una de las playas más conocidas del nordeste brasileño, pero su atractivo no está solo en la arena. El viaje combina calles de arena, dunas, lagunas de agua dulce, viento constante y atardeceres que reúnen a los viajeros frente al mar. Es un destino muy asociado al kitesurf, al buggy y a una forma de playa más activa.

iStock 155150633 / Istock / MediaProduction

Lagoa do Paraíso: hamacas sobre agua turquesa

Uno de los planes más comunes es pasar parte del día en Lagoa do Paraíso, donde el agua dulce y clara permite bañarse entre hamacas colocadas dentro de la laguna. Es una imagen muy reconocible de Jericoacoara, pero conviene elegir bien el horario para evitar las horas de más movimiento.

Duna do Pôr do Sol: el atardecer que marca el día

Al final de la tarde, muchos viajeros suben a la Duna do Pôr do Sol para ver cómo baja la luz sobre el mar y las dunas. No hace falta organizar una gran excursión: basta caminar desde el pueblo, llegar con margen y quedarse hasta que el cielo cambia de color. En Jeri, el atardecer es parte del día.

Los atardeceres en Jericoacoara (Brasil) son mundialmente famosos por su espectacular belleza. Debido a su posición geográfica en el nordeste, es uno de los pocos lugares donde el sol parece hundirse directamente en el mar / Istock

Maragogi y São Miguel dos Milagres: piscinas naturales en la Costa dos Corais

Entre Alagoas y Pernambuco, la Costa dos Corais ofrece algunas de las aguas más claras del nordeste brasileño. Maragogi es famosa por sus piscinas naturales, conocidas como galés, que se forman mar adentro cuando la marea baja y dejan zonas tranquilas para nadar y hacer snorkel entre peces.

Maragogi: cuándo ver las piscinas naturales

La experiencia depende mucho de la marea. Para disfrutar bien las piscinas naturales, hay que planificar la salida en los días y horas de marea baja, y no todas las semanas ofrecen las mismas condiciones. Este es uno de esos destinos donde mirar el calendario de mareas importa tanto como elegir hotel.

El Caminho de Moisés está en Maragogi, Brasil y aparece solo algunos días al mes cuando la marea baja entre 0.1 y 0.2 metros. En ese momento se forma un banco de arena de cientos de metros que se puede recorrer caminando con agua a ambos lados del mar. / Istock

São Miguel dos Milagres: playas más tranquilas y ritmo pausado

São Miguel dos Milagres tiene una atmósfera más serena que Maragogi. Sus playas, como Praia do Toque o Porto da Rua, permiten vivir la Costa dos Corais con menos movimiento, pousadas pequeñas y mar calmado cuando la marea acompaña. Es una buena opción para quienes buscan playa bonita sin tanta concentración de excursiones.

Praia do Patacho, ubicada en Porto de Pedras (a solo unos minutos al norte de São Miguel dos Milagres, Brasil), es un paraíso de arena blanca y aguas cristalinas. Famosa por sus hermosos cocoteros, es una de las pocas playas del país galardonadas con el Sello Azul / Istock / Cristian Lourenço

Bahía: Praia do Espelho, Boipeba y Morro de São Paulo

Bahía ofrece una costa muy variada, con pueblos históricos, acantilados, palmerales y playas de agua cálida. Aquí el viaje puede tener un punto más cultural y gastronómico, combinando Salvador de Bahía con varios días de costa. Praia do Espelho, Boipeba y Morro de São Paulo funcionan para perfiles distintos.

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Praia do Espelho: acantilados, reflejos y piscinas con marea baja

Praia do Espelho, cerca de Trancoso, se disfruta especialmente con marea baja, cuando se forman piscinas naturales y los acantilados se reflejan sobre el agua. Conviene llegar con tiempo, consultar mareas y evitar plantearla como parada rápida si se quiere vivir con calma.

Praia do Espelho, ubicada en la costa sur de Bahía (cerca de Trancoso y Caraíva), es considerada una de las playas más hermosas de Brasil. Debe su nombre al reflejo del sol sobre las formaciones de piscinas naturales y acantilados rojizos que se revelan durante la marea baja / Istock / Global_Pics

Boipeba: playas tranquilas y pueblos sin prisa

Boipeba es una de las mejores opciones para quienes buscan una costa menos masificada. Se llega por barco, se camina entre playas y pueblos pequeños, y los días se organizan alrededor de baños, caminatas por la arena y comidas de pescado o marisco. No es un destino para quien quiere mucha vida nocturna, sino para quienes prefieren una playa más local y tranquila.

Morro de São Paulo: más ambiente y playas fáciles

Morro de São Paulo tiene más movimiento que Boipeba, con playas numeradas, restaurantes, excursiones y ambiente al caer la tarde. Es más cómodo para quienes quieren combinar playa con servicios y algo de vida social, aunque también conviene elegir bien la zona de alojamiento para no acabar en la parte más concurrida si se busca descanso.

Morro de São Paulo es un idílico pueblo tropical en la isla de Tinharé (Bahía, Brasil). Es un destino totalmente peatonal y sin coches, famoso por sus aguas cristalinas, piscinas naturales, ambiente festivo y vegetación exuberante / Istock / juliandoporai

Cómo elegir la mejor playa de Brasil según tu viaje

La mejor playa de Brasil no siempre es la más famosa, sino la que encaja con el viaje que quieres hacer. Si imaginas días de snorkel, aguas protegidas y naturaleza muy cuidada, Fernando de Noronha merece estar arriba en la lista. Si prefieres caminar por senderos de selva atlántica antes de llegar al mar, Ilha Grande ofrece una sensación más salvaje. Y si buscas playas cálidas, piscinas naturales y un ritmo más lento, la costa de Alagoas o Bahía puede ser el mejor final de ruta.

Río de Janeiro, Brasil / Yuri Barichivich

También conviene pensar en cómo quieres disfrutar del viaje. Jericoacoara funciona muy bien si te atraen las dunas, las lagunas y los atardeceres con ambiente; Boipeba, si buscas una isla tranquila donde moverte casi siempre a pie o en barco; Morro de São Paulo, si quieres combinar playa con restaurantes y algo más de vida al caer la tarde. En un país tan grande como Brasil elegir bien es importante para diseñar una costa a tu medida: menos vuelos internos, más tiempo en cada lugar y playas que aporten algo distinto al viaje.

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Pensar en un viaje a Brasil abre muchas posibilidades: Río de Janeiro, Iguazú, la Amazonía, Salvador de Bahía, Fernando de Noronha, Ilha Grande o la Costa dos Corais. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite decidir qué playas encajan mejor, cuántos días dedicar a cada zona y cómo combinar costa, naturaleza y cultura sin convertir el itinerario en una sucesión de vuelos internos.

Combinar las Cataratas del Iguazú (lado brasileño) con playas es uno de los mejores itinerarios de Brasil / Istock / R.M. Nunes

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en adaptar el recorrido al tipo de experiencia que buscas, desde playas protegidas y snorkel hasta pueblos tranquilos, lagunas, gastronomía local y alojamientos bien ubicados.

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