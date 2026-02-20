Las mejores escapadas que vas a hacer en 2026, según tu horóscopo: lo dice una experta en astrología, signos del zodíaco y viajes

Para quienes ya están pensando en el próximo viajecito y no se deciden, el horóscopo puede ayudar a salir de dudas.

Consultar el horóscopo puede ser buena idea para saber cuál es tu destino ideal.
Consultar el horóscopo puede ser buena idea para saber cuál es tu destino ideal. / Istock

Quienes más saben de viajes, dicen que 2026 va a ser un año en el que predominen los viajes cortos, conscientes y a destinos poco habituales. Pero, ¿cuál es el mejor destino para viajar?

Depende de muchos factores, y uno que no solemos tener en cuenta es el de la personalidad de cada cual. Ahí es donde entra en juego un factor tan relevante pero poco consultado como los astros y su influencia en la forma de viajar. 

Adriana Fernández

Así que hemos preguntado a una de las astrólogas con más fama, reputación y prestigio de España, Esperanza Gracia, que se ha aliado con Booking.com en la elaboración de un informe para este 2026, para que nos saque de dudas y nos ayude a elegir el destino perfecto para cada signo del zodíaco este año. 

El destino ideal según tu horóscopo

Aries

Busca destinos donde la naturaleza sea protagonista y donde pueda liberar energía a través del movimiento, la aventura y la exploración. Si el objetivo es romper con la rutina, el destino ideal está en los Picos de Europa, Islas Canarias, Islandia o Costa Rica

Los paisajes de Islandia, entre los favoritos para Aries.

Los paisajes de Islandia, entre los favoritos para Aries.

 / Istock

Tauro

Cuando viajar es sinónimo de placer y disfrute consciente, cuando la buena gastronomía y la comodidad son la clave, entonces el destino ideal puede estar en la Toscana o en las Islas Jónicas. ¿Más lejos? Es momento de viajar a Japón. 

La Toscana, un sueño hecho realidad para un tauro.

La Toscana, un sueño hecho realidad para un tauro.

 / Istock / Fani Kurti

Géminis

Las personas de este signo del zodíaco conciben el viaje como una oportunidad para aprender, moverse y descubrir cosas nuevas. Es decir, es alguien que busca dinamismo y variedad en ciudades vivas y culturales. Así que el viaje perfecto puede estar en Londres, Ámsterdam o Madrid

Si hay algún cáncer que todavía no ha viajado a Ámsterdam, debería hacerlo este año.

Si hay algún géminis que todavía no ha viajado a Ámsterdam, debería hacerlo este año.

 / Istock

Cáncer

Es el signo de la búsqueda del bienestar emocional. Por eso, los destinos ideales para un cáncer son aquellos que transmiten calma, seguridad y sensación de hogar, preferiblemente cerca del agua. Es por eso que las Islas Baleares o Bali les pueden permitir reconectar y cuidarse. 

Bali, un destino perfeco para la búsqueda emocional.

Bali, un destino perfeco para la búsqueda emocional.

 / Istock

Leo

Los leo quieren que sus viajes sean memorables y especiales, es por eso que le gustan mucho los destinos con carácter, historia y glamour. París, Roma o Nueva York deberían estar entre sus favoritos para 2026. 

Las ciudades con carácter e historia son perfectas para un leo .

Las ciudades con carácter e historia son perfectas para un leo .

 / Istock / Prochasson Frederic

Virgo

Por el contrario, los virgo necesitan viajes que les aporten orden, calma y mucha claridad mental. Los destinos que le pueden ayudar a desconectar del estrés diario, combinando descanso con aprendizaje, serán ideales para los virgo. Los Pirineos o los Dolomitas cumplen con todos los requisitos. 

Un viaje a los Dolomitas puede ser memorable.

Un viaje a los Dolomitas puede ser memorable.

 / Istock

Libra

Armonía, belleza, equilibrio interior…Un libra se siente atraído por destinos estéticamente cuidados, de ritmo sereno y entornos agradables, sin caos, sin prisa. Por eso, Florencia, Santorini o incluso Granada pueden estar a la altura este 2026. 

Florencia es sinónimo de armonía, belleza y equilibrio, sin duda.

Florencia es sinónimo de armonía, belleza y equilibrio, sin duda.

 / Istock

Escorpio

Para las personas de este signo, viajar es sinónimo de vivir una experiencia profunda y transformadora. Es de los que no buscan destinos superficiales, sino lugares que despierten emociones intensas y les permitan conectar con su lado interior. La Capadocia o Marrakech son una invitación a la introspección y a la renovación personal. 

Marrakech es sinónimo de experiencia profunda y transformadora.

Marrakech es sinónimo de experiencia profunda y transformadora.

 / Istock

Sagitario

Busca destinos que le aporten aprendizaje, sentido y experiencias más allá del simple ocio. O dicho de otro modo: el viaje es para él una aventura vital. Por eso, India, Nepal o incluso el Camino de Santiago son perfectos para conectar con su deseo de crecimiento personal. 

Nepal, o cuando el viaje es una aventura vital.

Nepal, o cuando el viaje es una aventura vital.

 / Istock / Pisit Rapitpunt

Capricornio

Prefiere viajes bien estructurados y con propósito, es una persona que busca calidad, tranquilidad y entornos que le permitan descansar sin perder la sensación de control, valora destinos con historia y solidez. Así que destinos como los Alpes o Menorca pueden ser ideales para capricornio este año. 

Menorca, sin masificación, es pura calma

Menorca, sin masificación, es pura calma

 / Istock

Acuario

Es de esas personas que necesitan romper con lo convencional cuando viaja. Se siente atraído por destinos innovadores, poco masificados o que le permitan ver el mundo desde otra perspectiva. Así que Berlín, Reikiavik o Nueva Zelanda pueden estar en su lista.

A un acuario le gustan los destinos que se salen de lo convencional, como Reikiavik.

A un acuario le gustan los destinos que se salen de lo convencional, como Reikiavik.

 / Istock

Es el signo que viaja para conectar emocional y espiritualmente. Los lugares tranquilos, inspiradores y con fuerte presencia de naturaleza suelen estar entre sus favoritos. Formentera, la Ribeira Sacra o incluso Kioto pueden ayudarle a encontrar esa paz emocional y el equilibrio que buscan. 

La Ribeira Sacra es una combinación perfecta entre naturaleza y conexión emocional.

La Ribeira Sacra es una combinación perfecta entre naturaleza y conexión emocional.

 / Istock / David Pedre
Tags _
VIAJAR
ocio
experiencias transformadoras
bienestar
escapadas perfectas

Síguele la pista

  • Lo último