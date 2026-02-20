Las mejores escapadas que vas a hacer en 2026, según tu horóscopo: lo dice una experta en astrología, signos del zodíaco y viajes
Para quienes ya están pensando en el próximo viajecito y no se deciden, el horóscopo puede ayudar a salir de dudas.
Quienes más saben de viajes, dicen que 2026 va a ser un año en el que predominen los viajes cortos, conscientes y a destinos poco habituales. Pero, ¿cuál es el mejor destino para viajar?
Depende de muchos factores, y uno que no solemos tener en cuenta es el de la personalidad de cada cual. Ahí es donde entra en juego un factor tan relevante pero poco consultado como los astros y su influencia en la forma de viajar.
Así que hemos preguntado a una de las astrólogas con más fama, reputación y prestigio de España, Esperanza Gracia, que se ha aliado con Booking.com en la elaboración de un informe para este 2026, para que nos saque de dudas y nos ayude a elegir el destino perfecto para cada signo del zodíaco este año.
El destino ideal según tu horóscopo
Aries
Busca destinos donde la naturaleza sea protagonista y donde pueda liberar energía a través del movimiento, la aventura y la exploración. Si el objetivo es romper con la rutina, el destino ideal está en los Picos de Europa, Islas Canarias, Islandia o Costa Rica.
Tauro
Cuando viajar es sinónimo de placer y disfrute consciente, cuando la buena gastronomía y la comodidad son la clave, entonces el destino ideal puede estar en la Toscana o en las Islas Jónicas. ¿Más lejos? Es momento de viajar a Japón.
Géminis
Las personas de este signo del zodíaco conciben el viaje como una oportunidad para aprender, moverse y descubrir cosas nuevas. Es decir, es alguien que busca dinamismo y variedad en ciudades vivas y culturales. Así que el viaje perfecto puede estar en Londres, Ámsterdam o Madrid.
Cáncer
Es el signo de la búsqueda del bienestar emocional. Por eso, los destinos ideales para un cáncer son aquellos que transmiten calma, seguridad y sensación de hogar, preferiblemente cerca del agua. Es por eso que las Islas Baleares o Bali les pueden permitir reconectar y cuidarse.
Leo
Los leo quieren que sus viajes sean memorables y especiales, es por eso que le gustan mucho los destinos con carácter, historia y glamour. París, Roma o Nueva York deberían estar entre sus favoritos para 2026.
Virgo
Por el contrario, los virgo necesitan viajes que les aporten orden, calma y mucha claridad mental. Los destinos que le pueden ayudar a desconectar del estrés diario, combinando descanso con aprendizaje, serán ideales para los virgo. Los Pirineos o los Dolomitas cumplen con todos los requisitos.
Libra
Armonía, belleza, equilibrio interior…Un libra se siente atraído por destinos estéticamente cuidados, de ritmo sereno y entornos agradables, sin caos, sin prisa. Por eso, Florencia, Santorini o incluso Granada pueden estar a la altura este 2026.
Escorpio
Para las personas de este signo, viajar es sinónimo de vivir una experiencia profunda y transformadora. Es de los que no buscan destinos superficiales, sino lugares que despierten emociones intensas y les permitan conectar con su lado interior. La Capadocia o Marrakech son una invitación a la introspección y a la renovación personal.
Sagitario
Busca destinos que le aporten aprendizaje, sentido y experiencias más allá del simple ocio. O dicho de otro modo: el viaje es para él una aventura vital. Por eso, India, Nepal o incluso el Camino de Santiago son perfectos para conectar con su deseo de crecimiento personal.
Capricornio
Prefiere viajes bien estructurados y con propósito, es una persona que busca calidad, tranquilidad y entornos que le permitan descansar sin perder la sensación de control, valora destinos con historia y solidez. Así que destinos como los Alpes o Menorca pueden ser ideales para capricornio este año.
Acuario
Es de esas personas que necesitan romper con lo convencional cuando viaja. Se siente atraído por destinos innovadores, poco masificados o que le permitan ver el mundo desde otra perspectiva. Así que Berlín, Reikiavik o Nueva Zelanda pueden estar en su lista.
Piscis
Es el signo que viaja para conectar emocional y espiritualmente. Los lugares tranquilos, inspiradores y con fuerte presencia de naturaleza suelen estar entre sus favoritos. Formentera, la Ribeira Sacra o incluso Kioto pueden ayudarle a encontrar esa paz emocional y el equilibrio que buscan.
