Uno de los mejores destinos para viajar en septiembre: safaris sin multitudes, sabanas infinitas y playas de arena blanca

Aunque hay destinos que son un sueño capaz de poner los dientes largos a cualquiera durante todo el año, Tanzania encuentra en septiembre y octubre uno de sus momentos más equilibrados. La estación seca facilita los desplazamientos por los parques, la vegetación baja mejora la visibilidad y los animales se concentran cerca de los puntos de agua, aumentando las probabilidades de avistamiento. Además, la ocupación disminuye respecto a julio y agosto y las playas del Índico atraviesan un buen momento. Viajar a Tanzania durante este mes permite enlazar las sabanas del Serengeti, los baobabs de Tarangire, el cráter del Ngorongoro y la costa de Zanzíbar en un mismo viaje.

Elefantes avistados durante un safari en Tanzania / Unsplash / Matthew Spiteri

Dónde está Tanzania y qué zonas se pueden visitar

Tanzania se encuentra cerca del ecuador, en el África oriental, y reúne paisajes condicionados por la altitud, las llanuras interiores y la proximidad al océano Índico. Los parques más visitados se concentran en el norte, alrededor de Arusha, mientras que la costa y las islas presentan un clima más húmedo y temperaturas estables durante buena parte del año.

Arusha ejerce como puerta de entrada a esta región. No es la capital del país —ese papel corresponde a Dodoma—, pero sí el punto desde el que parten muchas rutas hacia Tarangire, el lago Manyara, el Serengeti y el Ngorongoro. La ciudad permite una primera aproximación a Tanzania a través del Masai Market, el Cultural Heritage Centre y la tanzanita, una gema azul que solo existe en el país.

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Qué ver en Tanzania: del Serengeti a las playas de Zanzíbar

Los parques nacionales del norte forman el gran núcleo del viaje. Tarangire se distingue por sus baobabs, su paisaje seco y las familias de elefantes que se acercan al río; el Parque Nacional del Lago Manyara cambia las llanuras por una zona de mayor vegetación y riqueza ornitológica, con calaos, marabús, jabirús, buitres e hipopótamos. La posible aparición de sus leones trepadores añade una escena mucho menos previsible.

Después llega el Serengeti, cuyo nombre significa «llanura sin fin». La sabana salpicada de acacias alberga ñus, cebras y los cinco grandes, además de depredadores como leones, guepardos y leopardos. Muy cerca, el cráter del Ngorongoro encierra dentro de una caldera de unos 20 kilómetros de diámetro un ecosistema con agua, alimento y una elevada concentración de fauna durante todo el año.

El Serengueti es el corazón de un viaje a Tanzania / Unsplash / Chema Photo

Fuera del circuito clásico, el lago Natrón sorprende por sus aguas rojizas; el lago Eyasi permite acercarse a la forma de vida de los Hadzabe y los Datoga; y Materuni combina una cascada con un camino entre plantaciones de café y pequeños pueblos. Sinya ofrece otra perspectiva del país a los pies del Kilimanjaro, con la posibilidad de caminar y realizar safaris a pie en una zona sin grandes depredadores.

La costa introduce un cambio completo de escenario. Zanzíbar reúne las calles de Stone Town y playas de arena blanca, más animadas en el norte y el oeste y más tranquilas en la costa oriental, donde las mareas condicionan las horas de baño. Pemba exige desplazamientos más complejos, pero conserva playas menos intervenidas y un arrecife especialmente interesante para quienes quieran incorporar el buceo al viaje.

Zanzíbar, el broche de oro de un viaje a Tanzania / Unsplash / Humphrey M

¿Por qué septiembre es un buen mes para viajar a Tanzania?

Septiembre forma parte de la estación seca, que se extiende aproximadamente entre junio y octubre. La vegetación es más baja, los animales tienden a reunirse alrededor del agua y las pistas presentan mejores condiciones que durante los meses de lluvias intensas, concentradas principalmente en marzo, abril y la primera semana de mayo.

También ocupa una posición favorable dentro del calendario turístico. Julio y agosto registran una mayor demanda, mientras que septiembre y octubre combinan buenas condiciones para el safari con parques menos concurridos. La menor ocupación permite disfrutar con más calma de los avistamientos, aunque los alojamientos dentro o cerca de los parques tienen una capacidad limitada y siguen requiriendo planificación.

La Gran Migración en Tanzania / Unsplash / Maurits Bausenhart

¿Es necesario coincidir con la Gran Migración para hacer un safari?

La Gran Migración es uno de los fenómenos más conocidos del Serengeti, pero no determina por sí sola la calidad de un viaje a Tanzania. El movimiento afecta a los grandes rebaños de ñus y cebras, mientras que leones, elefantes, jirafas, hienas, gacelas y otras especies permanecen durante todo el año en los distintos parques.

Además, el Serengeti representa solo una parte del recorrido. Tarangire, el lago Manyara y el Ngorongoro mantienen identidades y ecosistemas propios, por lo que el interés del safari no depende de un único acontecimiento. La observación tampoco se reduce a los animales más grandes. El lago Manyara es uno de los santuarios de aves más ricos de África, mientras que Tarangire permite contemplar primates y elefantes bajo los baobabs. Viajar con un chófer guía ayuda a interpretar el comportamiento de la fauna y a decidir dónde detenerse sin alterar el ritmo del entorno.

Felinos avistados en un safari en Tanzania / Unsplash / Elliot Chatauret

Qué comer en Tanzania: de norte a sur degustando la variedad culinaria

La gastronomía tanzana refleja la diversidad de un país con más de 120 grupos étnicos. El maíz, el arroz, la yuca, el plátano verde, las legumbres y las verduras aparecen en distintas regiones, aunque cambian las técnicas y los condimentos. En el interior predominan las recetas energéticas y directas; en la costa y en Zanzíbar ganan terreno las especias, el coco y las influencias árabes e indias.

El ugali, elaborado con harina de maíz y agua, acompaña guisos, verduras y carnes; el nyama choma consiste en carne de cabra, ternera o pollo cocinada a la parrilla. El pilau combina arroz especiado, carne, patata y verduras, mientras que el ndizi utiliza el plátano verde hervido, frito o guisado con carne.

Tanzania alberga paisajes únicos / Unsplash / Hu Chen

Cómo organizar un viaje a Tanzania

Reservar un viaje a Tanzania por cuenta propia exige coordinar vuelos internacionales e internos, vehículos 4x4, chóferes guía, alojamientos con capacidad limitada y entradas a varios parques nacionales. También hay que distribuir correctamente los trayectos para no perder demasiadas horas en carretera, valorar si conviene utilizar avionetas y comprobar los trámites de entrada. Si el viaje termina en Zanzíbar, deben añadirse los requisitos específicos de la isla y elegir una costa teniendo en cuenta las mareas. Todo ello hace que Tanzania sea un destino especialmente conveniente para reservar de la mano de un asesor que te acompañe en todo momento.

Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración de los expertos de VIAJAR, puedas organizar viajes a tu medida con la atención excepcional de los asesores de PANGEA. Una ruta por Tarangire, el lago Manyara, el Serengeti y el Ngorongoro puede combinarse con el Kilimanjaro, el lago Natrón, experiencias culturales o unos días de playa en Zanzíbar o Pemba, pero el itinerario final depende solo de ti. A través de la colaboración, los embajadores de PANGEA crearán un recorrido personalizado en función de tus intereses, tu presupuesto y tu disponibilidad.

Además, solo por tiempo limitado durante este mes, puede reservar un viaje de seis noches por Tanzania desde 4.525 euros, con una noche en Arusha y 5 noches de safari con todo incluido para viajar durante septiembre y octubre.

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Las aguas paradisíacas de Zanzíbar / Unsplash / Olga Budko

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