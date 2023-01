Los mejores destinos gastronómicos para 2023

Osaka

Comida japo de verdad

DandiTakoyaki, okonomiyaki, kitsune udon… Si Kim Kardashian hubiera callejeado por Osaka, nunca se hubiera enfundado el famoso traje de Marilyn Monroe para la Gala Met. Pero además de street food, la urbe cuenta con seis restaurantes con estrella Michelin. Y no solo el paladar conquista esta capital gastro nipona, te sentirás en otro mundo con propuestas como Dotonbori, el barrio nocturno y canalla de grandes neones y pasarelas sobre el canal.

Estocolmo

Capital gastro europea

Hace años que Escandinavia reivindica su original paleta de sabores con ingredientes de primera calidad. Este 2023, Estocolmo gana protagonismo como Capital Gastronómica Europea para gritar que su encanto no se reduce a las albóndigas de Ikea. Y volar a Suecia permite saber por qué su modelo de desarrollo tecnológico y ecológico la convierte en la capital más inteligente, sin renunciar al encanto de los restaurantes de su barrio viejo.

Puebla

Homenaje al chile en nogada

Cualquiera de los meses de 2023 es bueno para disfrutar de las dos aportaciones de Puebla a la cocina mundial: el chile en nogada y el mole. Estos dos iconos mexicanos justifican que Puebla sea la Capital Iberoamericana de la Gastronomía 2023, en relevo a Madrid. Gran coartada para disfrutar de esta urbe que conquista tanto en el exceso de su catedral o la iglesia de San Francisco como en la sencillez del barrio del Artista.

Jabugo

Ciudad gastronómica española

No hay que buscar pretextos para ir a la provincia de Huelva, pero ya puestos: ¿te apetece catar el mejor jamón ibérico? Con 2.258 habitantes, Jabugo es en 2023 Ciudad Gastronómica Española, una ocasión para pasearla hasta subir al casón Tiro del Pichón, donde admirar la serpenteante sierra. Y a 22 km, Aracena, un pueblo encantadoramente blanco con un gran must: la Gruta de las Maravillas. No olvides reservar tu entrada.

Cuenca

Capital gastronómica española

La propuesta es tan sugestiva como singular: zarajo, morteruelo, ajoarriero, alajú y una copita de resolí como culminación. Bajo el reclamo de Cuenca deliciosa, la ciudad ha sido nombrada Capital Española de la Gastronomía 2023, merecido reconocimiento a su cocina tradicional sazonada de vanguardia por la nueva generación de cocineros. Nada más sugestivo que descubrir sus restaurantes en el empinado dédalo de callejuelas conquenses.

Ribadavia

60 años de homenaje al ribeiro

Si en tu panteón de placeres mundanos está el vino, apunta en tu agenda el 29 de abril. Hasta el lunes 1 de mayo se celebra la Feria del Vino de Ribeiro, que este año cumple 60 años. La localidad orensana de Ribadavia acoge la feria vitivinícola más antigua de Galicia con un festín de talleres de maridaje, showcooking y música. Pero entre cata y cata, no olvides disfrutar de su judería, pintoresca plaza mayor y castillo.