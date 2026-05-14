Las mejores atracciones de aventura del mundo: tirolinas, buceo o escalada, estos son los destinos de adrenalina que no te puedes perder

El 67 % de los viajeros internacionales están “abiertos a la aventura”. Así lo refleja en uno de sus últimos informes la Adventure Travel Trade Association (ATTA, por sus siglas en inglés). Al parecer, este es un cambio de tendencia. Este segmento, el de viajes de aventura, que era marginal, es ahora una fuerza decisiva en el turismo global. Entre sus características está no solo la exploración de paisajes poco trillados, sino también una inmersión en las comunidades en que se hallan esos paisajes. Aprovechamos algunos premios dados por la industria del turismo, como los famosos World Travel Awards, que llevan más de 30 años reconociendo la excelencia turística, para enseñaros en este mapa cuáles son las mejores atracciones de aventura del mundo. La última triunfadora son los Passadiços do Paiva, un recorrido único en Arouca, en el distrito portugués de Aveiro.

Chukka Ocean Outpost, Jamaica / D.R.

Chukka Ocean Outpost, Jamaica

Premiada como la mejor atracción de aventura del Caribe, esta experiencia en Sandy Bay propone no solo actividades acuáticas o tours por la zona, sino una escapada al aire libre en la que uno conecta con las comunidades agrícolas y los habitantes de los pueblos pesqueros.

Extreme Adventuring Cancun, México / D.R.

Extreme Adventuring Cancun, México

La mejor aventura en México se vive haciendo un circuito guiado en vehículo todoterreno o a caballo, deslizándose por una tirolesa, sumergiéndose en un cenote o haciendo snorkel junto al segundo arrecife de coral más grande del mundo, ubicado en Puerto Morelos.

CLYMB Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos / D.R.

CLYMB Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Con el túnel de viento más grande del mundo (con un ancho de 9,7 m y una altura de 31,2 m), este centro de aventuras presume de haber revolucionado el paracaidismo y la escalada indoor. Para esta última, cuenta con un muro de escalada de 42 metros.

Passadiços do Paiva, Portugal / D.R.

Passadiços do Paiva, Portugal

En 2025, estas pasarelas de madera que ofrecen un recorrido escénico por el Geoparque de Arouca junto al río Paiva fueron elegidas por los World Travel Awards como la mejor atracción de aventura del mundo.

White Desert Antarctica, Antártida / D.R.

White Desert Antarctica, Antártida

En una categoría similar, pero centrada en la aventura extrema, fue premiada esta experiencia reservada a solo 12 personas que parten desde Ciudad del Cabo para habitar un campamento en la Antártida y ser testigo de los primeros pasos de los pingüinos emperador o sumergirse en cuevas de hielo.

Huesca la Magia, España / D.R.

Huesca la Magia, España

Huesca fue premiada como destino líder mundial de turismo de aventura regional en 2025. Sus trenes geológicos, sus miradores al Pirineo, sus rutas 4x4, sus propuestas de deporte de aventura y muchas actividades más tienen algo que ver en este título.

Bear Grylls Survival Academy, Reino Unido / D.R.

Bear Grylls Survival Academy, Reino Unido

La academia de Bear Grylls, el protagonista del reality El último superviviente, se ha llevado algún año el premio a la experiencia de aventura más extrema. Esta escuela tan especial enseña técnicas de supervivencia individuales o colectivas.

Everglades Eco Safaris, Australia / D.R.

Everglades Eco Safaris, Australia

Otros galardones, los Adventure Tourism Awards, que premian el turismo de aventura en Australia y Nueva Zelanda, eligieron en 2025 a Everglades Eco Safaris como la mejor actividad/tour de aventura de un día. Estos safaris se sumergen en los Everglades de Noosa, una de las regiones más intactas de Australia.