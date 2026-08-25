La ciudad de Alemania con el festival de la cerveza más famoso del mundo: una joya bávara con la leyenda de la huella del diablo y cervecerías del siglo XVI

Si estás pensando en viajar al sur de Alemania, Múnich es una parada obligatoria. Ubicada a un paso de los Alpes y atravesada por el río Isar, la capital de Baviera es una de las ciudades más importantes y visitadas de todo el país. Lo más característico de este destino, es que sabe combinar a la perfección la tradición con la modernidad, algo que se percibe en cada rincón. Seguro que ya has oído hablar sobre su rica cultura cervecera, sus amplios espacios verdes y su gran arquitectura histórica, donde destaca la emblemática Marienplatz, la plaza central y corazón histórico de la ciudad.

Sara Fernández García

Su nombre en alemán viene de Munichen, que significa “en el lugar de los monjes”, y de ahí que en su escudo aparezca uno. Además, la ciudad está llena de curiosidades únicas; por ejemplo, existe una norma muy querida por sus habitantes que prohíbe construir edificios en el centro que superen la altura de las torres de la Frauenkirche. Otra de sus leyendas es la famosa huella del diablo, se dice que en la entrada de la misma catedral hay una pisada negra grabada en el suelo, la cual sería la marca del mismísimo diablo tras perder una apuesta con el arquitecto del templo.

Munich / Istock / Luftaufnahme Bayern

Ruta a pie por su corazón histórico

Lo más recomendable es explorar la ciudad empezando por su casco histórico, donde podrás ver la mayoría de sus imprescindibles. Es una ruta perfecta para hacer a pie y entender por qué es una de las ciudades más interesantes del sur de Alemania. Como primera parada está Karlstor, la puerta de entrada al centro histórico y una de las tres antiguas vías de acceso a la ciudad medieval. Formaba parte de la muralla defensiva de Múnich y hoy marca el inicio de Neuhauser Straße, una de las calles peatonales más transitadas del centro.

Gente caminando por la puerta Karlstor en Munich / Istock / travelview

Otro de los edificios más reconocibles es la Frauenkirche, la catedral de Múnich. Construida en el siglo XV, es famosa por sus dos torres idénticas con cúpulas verdes que forman parte del skyline de la ciudad y que podrás visitar de manera rápida y gratuita. Muy cerca se encuentra la iglesia de San Pedro, la más antigua de la ciudad; lo más típico es subir a su torre, conocida como "Alter Peter", desde donde tendrás una de las mejores panorámicas de todo Múnich.

Iglesia de nuestra señora, Catedral de nuestra señora, Múnich / Istock / Nikada

No te puedes ir sin visitar su mercado más famoso, el Viktualienmarkt, donde podrás comprar todo tipo de productos de primera calidad: desde fruta, quesos, embutidos y flores, hasta comida típica bávara. Si eres amante de la cerveza, justo al lado está la cervecería más conocida del mundo. Fundada en el siglo XVI, fue durante mucho tiempo la cervecería real de Baviera y actualmente mantiene la esencia de las tradicionales bierhaus alemanas, con música en directo y mesas compartidas.

El dato Cada año, la ciudad celebra el Oktoberfest en la explanada de Theresienwiese. Se trata de la fiesta de la cerveza y la feria popular más importante del mundo, donde millones de personas se reúnen en enormes carpas para disfrutar de música en directo, gastronomía tradicional bávara y grandes jarras de cerveza. En este año, el festival tendrá lugar desde el sábado 19 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre.

Gran mercado de agricultores en Munich, Alemania / Istock / nikada

Pequeños bocados que saben a gloria

Si su arquitectura te ha dejado asombrado, su gastronomía lo hará aún más. La mayoría de los platos se sirven acompañados de potentes salsas, patatas asadas especiales y chucrut, raciones generosas con las que es imposible quedarse con hambre y que, por supuesto, tienen que estar acompañadas de una buena cerveza.

Sopa de panqueques en rodajas o Frittatensuppe / Istock / Dietmar Rauscher

En Baviera las temperaturas bajas y la lluvia frecuente es algo casi diario, por lo que una buena sopa es muy reconfortante, una de las más famosas es la Pfannkuchensuppe, elaborada a base de un sabroso caldo de carne con finas tiras de crepes. Otro plato que conquista a cualquiera es el Käsespätzle, considerado la versión alemana de la pasta fresca con pequeñas pastas caseras de abundante queso fundido y cebolla frita.

Pretzels caseros / Istock / Richard Rudisill

Por supuesto, no podía faltar su famoso pan salado: el pretzel, ese icónico lazo horneado de tipo bollo que se encuentra en cada rincón de la ciudad y en todo tipo de tamaños. Para los amantes del dulce, el pastel de manzana o Apfelstrudel es un imprescindible. Consiste en un hojaldre o masa muy fina rellena de compota de manzana, canela, pasas y un toque de azúcar acompañado de helado o salsa de vainilla.