El mejor destino para tu primer viaje sola está a menos de 3 horas de España: barato, seguro y con la gente más amable del mundo

Te apetece viajar, pero no hay nadie que te siga el ritmo y cuadre con tu agenda, así que es momento de buscar destinos para sentirte segura y disfrutar de la experiencia. O solo quizás te apetece encontrarte contigo misma, pero nunca es fácil elegir un lugar que sea idóneo para hacer una escapada sin preocupaciones. Es momento de tirarse a la piscina y coger unos días en otoño para descubrir que a veces es mejor viajar sin ruido, sin horarios, sin complicaciones... Contigo misma y nadie más que pueda descolocar tus planes: ¿dónde? Pues a un lugar seguro, barato y con ciudadanos amables que lo hagan todo más sencillo.