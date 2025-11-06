El mejor destino para tu primer viaje sola está a menos de 3 horas de España: barato, seguro y con la gente más amable del mundo
Quieres vivir una experiencia sola, pero no tienes claro cuál es el mejor destino para encontrarte contigo misma... Tranquila, a menos de tres horas de España se encuentra una de las ciudades más seguras de Europa.
Te apetece viajar, pero no hay nadie que te siga el ritmo y cuadre con tu agenda, así que es momento de buscar destinos para sentirte segura y disfrutar de la experiencia. O solo quizás te apetece encontrarte contigo misma, pero nunca es fácil elegir un lugar que sea idóneo para hacer una escapada sin preocupaciones. Es momento de tirarse a la piscina y coger unos días en otoño para descubrir que a veces es mejor viajar sin ruido, sin horarios, sin complicaciones... Contigo misma y nadie más que pueda descolocar tus planes: ¿dónde? Pues a un lugar seguro, barato y con ciudadanos amables que lo hagan todo más sencillo.
Cuando decidimos disfrutar de unos días completamente de desconexión en los que hablar con nosotras mismas, lo importante es hacerlo en un sitio en el que las calles estén llenas de vida, haya algún que otro café en el que sentarse a contemplar el paisaje y donde su gente no cree desconfianza. Descubrir el mundo para descubrirte a ti misma no es una tarea rápida, por lo que encontrar una ciudad donde el bienestar urbano sea el adecuado es fundamental para nuestro viaje personal.
En esta ciudad, los parques son auténticos pulmones verdes y las bicicletas superan en número a los coches. De hecho, será en 2026 la sede de los Campeonatos de Europa de Ciclismo en ruta. La pequeña capital de Eslovenia se ha convertido en el destino favorito de las que viajan solas para hacer una escapada, sobre todo en esta época del año. Liubliana es segura, asequible y acogedora, con el tamaño perfecto para recorrerla a pie y la personalidad suficiente para no parecerse a ninguna otra.
La capital europea preferida de las que viajan solas: una de las más seguras y a menos de 3 horas de España
El pasado austrohúngaro de la ciudad se funde con la creatividad eslava, y el resultado es un recuerdo que quedará para siempre grabado en tu memoria. Entre Austria e Italia se encuentra Liubliana, una capital pequeña en tamaño y de mucho encanto. Fue reconstruida tras el terremoto de 1895 por el arquitecto Max Fabiani, discípulo de Otto Wagner. Con apenas 300.000 habitantes, sus mercados nocturnos, rutas gastronómicas y tiendas exclusivas convierten un paseo por la ciudad en una visita que levanta pasiones.
Qué ver en la capital de eslovenia
Lo mejor para viajar sola es que tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. Podrás disfrutar tranquilamente de su casco antiguo, su joya más preciada. El mejor punto de partida para explorarla es su castillo, una fortaleza que corona la colina más alta y que fue levantada por los Habsburgo poco después de conquistar la región. Hoy, un funicular panorámico diseñado por Miha Kerin y Majda Kregar conecta el casco antiguo con este símbolo de la ciudad.
Otro lugar imprescindible en este destino es el Tromostovje, el célebre puente triple diseñado por Jože Plečnik, un gran arquitecto de Liubliana que ha estado presente en el mercado central y en la biblioteca nacional, entre otros de sus proyectos. Lugares a los que acudir por 35 euros la noche en algunos alojamientos del centro 'low cost' como Railway Ljubljana ROOMS o Center Station ROOMS. ¿Te animarías? Para este destino no necesitas compañía, solo actitud.
