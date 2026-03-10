El mejor destino del mundo para hacer tu primer viaje sola se conoce como "la ciudad jardín": un bosque en las nubes, un aeropuerto que es una joya arquitectónica y cascadas interiores brutales

El mundo tiene rincones fabulosos, llenos de magia y respeto que resultan ideales para que una mujer se adentre en ellos en solitario. Pero también hay sitios hostiles para las viajeras, así que, por desgracia, hay que tener cuidado con el destino que se elige. Hay un estado que es también ciudad, que se conoce como "la ciudad jardín", y que es perfecto para un primer viaje sola. Se trata de Singapur.