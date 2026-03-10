El mejor destino del mundo para hacer tu primer viaje sola se conoce como "la ciudad jardín": un bosque en las nubes, un aeropuerto que es una joya arquitectónica y cascadas interiores brutales
Este destino hará que te enamores de ti misma y de descubrir el mundo de una manera muy especial y diferente.
Emprender un primer viaje sola no es cosa baladí. Elizabet Gilbert ya lo decía en su libro 'Come, reza, ama': "Nos conformamos con vivir infelices porque nos da miedo el cambio y que todo quede reducido a ruinas". Tomar la decisión de salir de la zona de confort, dejarlo todo atrás -al menos durante un tiempo- y encontrarse a una misma no es fácil, pero una vez que se decide, surgen dudas, la más importante es a dónde ir.
El mundo tiene rincones fabulosos, llenos de magia y respeto que resultan ideales para que una mujer se adentre en ellos en solitario. Pero también hay sitios hostiles para las viajeras, así que, por desgracia, hay que tener cuidado con el destino que se elige. Hay un estado que es también ciudad, que se conoce como "la ciudad jardín", y que es perfecto para un primer viaje sola. Se trata de Singapur.
De ser una ciudad contaminada a una de las más verdes del planeta
Si tuviéramos que buscar una manera de describir Singapur sería como una sucesión de parques y espacios verdes. La vegetación crece por todas partes, en el suelo, en lo más alto de los edificios y hasta en el interior de los mismos. Desde que se independizó de Malasia en 1965, no ha hecho más que desarrollarse hasta convertirse en uno de los destinos más solicitados del mundo moderno.
Es un país pequeño, una isla que quedó aislada de Malasia y que cuenta únicamente con 670 kilómetros cuadrados y escasas tierras cultivables y pocas fuentes de recursos naturales. Sin embargo, en 1967 se propuso un plan para convertir Singapur es "una hermosa ciudad jardín con flores y árboles, libre de desperdicios y tan ordenada como sea posible". Ahora, en pleno siglo XXI, se puede confirmar que lo ha conseguido.
La contaminación se convirtió en ecologismo y sostenibilidad, gracias a la educación de su población. No deja de ganar premios por sus aeropuertos, edificios, puertos marítimos y espacios culturales. ¿Qué más se puede pedir para un destino que explorar por nuestra cuenta? Lo cierto es que son muchísimas más cosas las que hacen de Singapur un lugar único. Y como viajera, no querrás perderte ninguna.
Explorar Singapur a pie
Uno de los lugares más destacados de este estado-ciudad es Gardens by the Bay, donde se encuentran los famosos Supertree Grove, un conjunto de 18 superárboles de hormigón con una espectacular cascada interior. En la parte más grande de Bay South se ubica el invernadero acristalado Flower Dome y el Cloud Forest, un jardín botánico con una de las cascadas de interior más altas del mundo.
El aeropuerto Jewel Changi, diseñado por Moshe Safdie, es un auténtico paraíso de la gastronomía y el entretenimiento, mucho más allá que un lugar donde los viajeros se encuentran. Cuenta con una cascada interior de siete pisos de altura, un bosque con pasarelas elevadas y 300 tiendas. Tampoco puedes perderte la Galería Nacional de Singapur, con más de 8.000 obras de arte singapurense y asiático desde el siglo XIX hasta hoy.
En un paseo por las calles de Singapur hay varias paradas obligatorias, como Tanjong Pagar, uno de los barrios más antiguos del país salpicado de shophouses de finales del siglo XIX. El templo hindú Sri Mariamman es el más antiguo y reconocible; mientras que Kampong Glam es un antiguo barrio musulmán donde encontrar todo tipo de entretenimiento. Quedan para sorpresa de la viajera otros muchísimos rincones para explorar Singapur con la mejor compañía: una misma.
Síguele la pista
Lo último