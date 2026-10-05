El mejor destino para escaparte este octubre está en Europa y tiene el festival de música electrónica más grande del mundo: un Patrimonio de la Humanidad del siglo XVIII y una joya barroca del siglo XVII

Llega el otoño y, con él, las ganas de escaparse a descubrir nuevos rincones. Muchas veces no hace falta salir de Europa, solo hay que saber elegir bien el destino. Si además buscas que tu viaje coincida con una de las fiestas más icónicas del país, la experiencia es doble. Es el caso de Ámsterdam, cuya época perfecta para visitarla es ahora, a finales de octubre, alrededor del 21 al 25, la ciudad acoge el Ámsterdam Dance Event (ADE), el macrofestival de música electrónica más grande de Europa, que reúne a miles de artistas en más de 200 recintos repartidos por toda la capital.

Sara Fernández García

Pero aparte de la fiesta y la música, Ámsterdam es conocido por muchas otras cosas también como sus impresionante red de canales del siglo XVII, su cultura liberal y la gran cantidad de bicicletas. También, no podemos dejar de lado sus famosos Stroopwafels, dos galletas de barquillo finas y redondas unidas por un centro de caramelo espeso y caliente, y es que, ¿quién no ha probado todavía esta joya gastronómica?

Bicicletas clásicas alineadas a lo largo de la barandilla de un puente de Ámsterdam / Istock / Nancy Santos

El Ámsterdam Dance Event: el centro de la música electrónica

Cuando nos referimos al Ámsterdam Dance Event, no hablamos de un festival de música normal, es decir, no se celebra solo en un único recinto, sino que este festival transforma toda la capital de los Países Bajos en un único recinto al que se accede con una única entrada, estamos hablando de una enorme pista de baile repartida en más de 300 localizaciones, desde clubes subterráneos hasta museos y almacenes industriales. Si lo único que buscas es bailar y escuchar a tus Djs favoritos, la entrada general, es la opción perfecta para ti. Los precios suelen estar entre los 15 y 70 euros, dependiendo de la popularidad del DJ, el recinto y el tiempo que tardas en comprarlas, las más baratas se agotan en cuestión de minutos.

El ADE Pro Pass, digamos que es la opción premium y también una de las más caras, su coste está en torno a los 725 euros y sin duda es para aquella gente que desea vivir su experiencia al máximo, incluye acceso prioritario a las conferencias de negocios, paneles de debate, transporte gratuito por la ciudad durante los 5 días que dura el festival y una mochila oficial de edición limitada. Y por último el ADE Lab Pass, el punto de encuentro para los creadores, pensado para la nueva generación de talentos, tanto Djs como productores emergentes, te incluye por 79 euros acceso a talleres de producción musical, zonas de prueba de equipo tecnológico de audio y clases magistrales con artistas de primer nivel.

Palacio real, Amsterdam / Istock / Bill McKelvie

Ámsterdam entre Patrimonios de la Humanidad

Dejando de lado la fiesta, Ámsterdam también es un sitio perfecto para recorrerlo de punta a punta, visitar sus joyas arquitectónicas y conocer un poco más de su historia. El cinturón de canales o mejor conocido como “Grachtengordel”, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y cuenta con sus tres canales principales: Herengracht, Keizersgracht y Prinsengracht que muestran la arquitectura residencial del Siglo de Oro Holandés. La Iglesia Vieja o el Oude Kerk, es el edificio más antiguo de Ámsterdam del siglo XIV, ubicado en pleno corazón del famoso Barrio Rojo.

El Dato Como ya sabemos Ámsterdam es la capital de las bicicletas y para disfrutar de esta experiencia, el VondelPark, es el parque urbano más grande e importante donde podrás pedalear sin ningún atasco ni coches

La joya barroca indiscutible del país es el Palacio Real de Ámsterdam, situado en la plaza Dam, construido durante el Siglo de Oro holandés por el arquitecto Jacob van Campen y abierto en 1655 como ayuntamiento, aunque más tarde fue un palacio. Al estar cimentado sobre el suelo de la ciudad, se apoya sobre más de 13.600 pilones de madera enterrados. Algo muy curioso es que, el corazón del edificio representa el universo, en el propio suelo, hay dos mapas, uno del hemisferio terrestre y otro del firmamento celeste dejando ver que se encontraba en el centro de todo.