La mejor ciudad del mundo para recorrer a pie está pensada para las personas, no para los coches: las distancias entre los barrios más importantes son de solo 15 minutos

Hay ciudades en el norte del continente europeo, sobre todo en los países escandinavos, que parece que nos lleven años luz en cuanto a modelos de planificación e infraestructuras. Como si de ciudades futuristas se trataran -pero que consiguen integrar lo tradicional y antiguo a la perfección-, son lugares con los que el resto de ciudades del mundo deberían reflejarse. Una de estas ciudades es Copenhague, capital de Dinamarca y uno de los destinos urbanos más interesantes que podemos visitar hoy en día.

Como muchas otras ciudades escandinavas, Copenhague está pensada para los peatones / Istock / Viacheslav Chernobrovin

Aunque fue fundada alrededor del siglo X, la gran mayoría de los edificios que conforman la ciudad datan del 1700 en adelante, debido a los dos incendios devastadores que destruyeron la mayor parte de las infraestructuras de la ciudad en el siglo XVIII. La ciudad fue, en el pasado, uno de los puertos más importantes del mar Báltico para el comercio del arenque; es de aquí que la ciudad recibe su nombre, pues en danés København significa “puerto del comercio”)

Adriana Fernández

El pasado 2025, además, la ciudad fue declarada la más feliz del mundo por el Institute for Quality of Life, basándose en su particular enfoque por la sostenibilidad, la educación y la calidad de vida. A esto se le añade la designación como Capital Mundial de la Arquitectura en 2023, poniendo en valor su rol como ciudad sostenible e innovadora.

Experiencias a pie de calle

Un ejemplo de la excelente planificación urbanística de la ciudad de Copenhague es el hecho de que la calle peatonal más larga del mundo se encuentra aquí. Extendiéndose desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza Kongens Nytorv, la calle Strøget comprende más de un kilómetro de tiendas, cafés y restaurantes, donde destacan ejemplos del diseño escandinavo.

La calle Strøget es la calle peatonal más larga del mundo / Istock / Wirestock

A pesar de contar con un fantástico sistema integrado de metro, buses y trenes, la gran mayoría de la población opta por desplazarse tanto a pie como en bicicleta; y es que realmente, una vez te encuentras en la ciudad, te das cuenta de que está todos los sitios imprescindibles para el día a día están al alcance de la mano. Si te decides por visitar la ciudad, no dudes en hacer como sus habitantes y desplázate a pie por las calles de la ciudad, ya que, a parte de integrarte como si fueras uno más, podrás descubrir muchos más secretos arquitectónicos e históricos.

Los emblemas de la ciudad

Quizás el lugar más emblemático de Copenhague, el sitio que aparece en casi todas las fotografías de la ciudad, es el puerto de Nyhavn, conocido por sus casas de diferentes colores alineadas a lo largo de su paseo. Construido en el siglo XVII -siendo de 1661 el edificio más antiguo que se erige aquí-, en el paseo destaca la casa número 20, en su día hogar del conocido escritor Hans Christian Andersen; es aquí donde escribió algunos de sus cuentos más reconocidos, como La Sirenita (de la que hay una famosísima estatua).

La estatua de La Sirenita, hecha en bronce, es uno de los emblemas de la ciudad / Istock / LisaStrachan

Residencia de la familia real hasta 1710, el castillo de Rosenborg data de principios del siglo XVII y es de un marcado estilo renacentista. En su interior se pueden visitar las diferentes estancias, repletas de muebles antiguos tapices y pinturas. Pero la sala más impresionante es, sin duda alguna, la Cámara de las Joyas de la Corona. Fuera del palacio, uno puede pasear, descansar e incluso hacer un picnic en los Jardines del Rey, el parque más antiguo de la ciudad.

Otros monumentos muy destacados son la Torre Redonda o Rundetårn, el observatorio astronómico en funcionamiento más antiguo de Europa; o la Iglesia de Federico (conocida como la Iglesia de Mármol) uno de los mayores exponentes del barroco en Copenhague y cuya cúpula se inspira en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.