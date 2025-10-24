Así será el megapuente colgante más largo de Europa, que se construirá a un paso de España: costará 13.000 millones de euros y será capaz de resistir terremotos

La inversión total prevista para el proyecto es de 23.000 millones de euros, y se pretende que esté completado entre el 2032 y el 2033. A esto se le añade la esperada creación de más de 120.000 puestos de trabajo al año, los cuales aportarían un muy necesitado crecimiento económico de la zona, ya que las regiones de Sicilia y Calabria son unas de las menos desarrolladas de el país. Otro objetivo de la construcción del puente para con la región es dotar al sur de Italia de infraestructuras sostenibles y modernas que actualicen sus conexiones con Italia y el resto de Europa, todo enmarcado en el proyecto del corredor Escandinavo-Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte.