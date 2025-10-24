Así será el megapuente colgante más largo de Europa, que se construirá a un paso de España: costará 13.000 millones de euros y será capaz de resistir terremotos
Una vez finalizada su construcción, que tendrá más de 3 kilómetros de longitud, el puente unirá una de las mayores islas del Mediterráneo con el continente.
Hace unos días os contábamos que China ha inaugurado, recientemente, el puente colgante más largo del mundo, una construcción faraónica de más de diez kilómetros de longitud y torres de 350 metros que se eleva por encima del río Yangtsé.
De proporciones más humildes pero con un proyecto igualmente ambicioso e imponente es el que ha presentado Italia, que planea construir un puente de más de 3.300 metros de longitud por encima del mar Mediterráneo, con el objetivo de unir la isla de Sicilia con la región de Calabria, en el sur del país.
Bautizado como el puente del estrecho de Messina, permitirá el tránsito de hasta 6.000 vehículos por hora y 200 trenes al día, y está previsto que reduzca el tiempo de viaje entre Sicilia y Calabria de las actuales tres horas en ferry a tan sólo 15 minutos en coche y 10 minutos en tren.
Megaestructuras italianas
El proyecto fue propuesto por primera vez en el 2006, con perspectiva de empezar su construcción ese mismo año, pero en febrero de 2013 fue abandonado. Años más tarde, en septiembre de 2016, el entonces primer ministro de Italia Matteo Renzi anunció que el proyecto se retomaba.
Con una inversión inicial de más de 13.000 millones de euros, se espera que la construcción del puente, en la que participará una empresa de construcción española, empieza a finales de este año. Así, el puente contará con tres carriles de tráfico por sentido, dos vías para el ferrocarril, y dos carriles de servicio, por lo que se estima que tendrá una anchura de 60 metros.
Situadas en las costas de Calabria y Sicilia se erigirán dos torres metálicas de casi 400 metros de altura, unidas por cuatro cables de suspensión. También de impresionante altura será el puente en sí, que se espera que se alce entre los 60 y 70 metros, permitiendo así el tránsito de embarcaciones por debajo.
En cuanto a asegurar que el puente será seguro, puesto que el estrecho de Messina es una de las zonas de mayor actividad sísmica del Mediterráneo, sus promotores afirman que será capaz de resistir terremotos de hasta magnitud 7,1 (similar al terremoto que sufrió la zona en 1908). Además, teniendo en cuenta que esta también es una zona de vientos muy fuertes (siendo 150 km/h la mayor velocidad registrada), el puente, con características aerodinámicas en su estructura, está diseñado para aguantar vientos de hasta 216 km/h.
Un pequeño empujón para la zona
Además del puente, está contemplada la construcción carreteras y vías ferroviarias, las cuáles incluyen de 40 kilómetros de conexiones, la mayoría de las cuales se desarrollarán en túneles. Así, las carreteras de la isla de Sicilia conectarán con las autopistas de Messina-Catania y Messina-Palermo y la estación de Messina; mientras que las de Calabria conectarán con la autopista del Mediterráneo y la estación de tren de Villa San Giovanni.
La inversión total prevista para el proyecto es de 23.000 millones de euros, y se pretende que esté completado entre el 2032 y el 2033. A esto se le añade la esperada creación de más de 120.000 puestos de trabajo al año, los cuales aportarían un muy necesitado crecimiento económico de la zona, ya que las regiones de Sicilia y Calabria son unas de las menos desarrolladas de el país. Otro objetivo de la construcción del puente para con la región es dotar al sur de Italia de infraestructuras sostenibles y modernas que actualicen sus conexiones con Italia y el resto de Europa, todo enmarcado en el proyecto del corredor Escandinavo-Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte.
