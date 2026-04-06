Medellín, de comuna a comunidad: el arte y la sostenibilidad como motores de cambio

Si hay un lugar donde se condensa la memoria y la resistencia de Medellín, es la Plaza de San Antonio. Es el lugar que representa el mayor dolor de este país, pero también donde nació el gran cambio a través del arte. En los años 90, tras la muerte de Pablo Escobar, la ciudad quedó atrapada entre las bandas criminales y las temidas fronteras invisibles, límites marcados con grafitis que dividían barrios y nadie podía cruzar sin arriesgar la vida. Y fue precisamente en esta plaza, el 10 de junio de 1995, cuando un concierto por la paz terminó en tragedia al estallar una bomba bajo una escultura de Botero situada en los alrededores. Personas de todas las edades, pero especialmente jóvenes, perdieron la vida en aquel atentado. Y fueron las madres de estas víctimas las que decidieron hacer frente a la violencia y transformarla en acción colectiva con el fin de crear un futuro mejor para los jóvenes que se quedaban; así se organizaron por barrios para impulsar talleres de música, teatro, hip hop, danza y grafiti convirtiendo estas pinturas en memoria, denuncia y orgullo de barrio. Así, con el tiempo los muros dejaron de delimitar fronteras y comenzaron a contar historias a través de colores, rostros y mensajes que narran una ciudad que aprendió a sanar a través de la cultura devolviéndole la vida a sus calles.