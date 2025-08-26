7 lugares que debes visitar en Marsella para conocer la ciudad en una escala de crucero

La catedral es impresionante, pero subir hasta la colina que alberga la basílica de Notre-Dame de la Garde se convierte en imprescindible si vas a pasar unas horas en Marsella. Resulta muy recomendable coger el ‘petit train’ que sale desde las inmediaciones de la catedral de la Major y recorre toda la ciudad, haciendo parada también en la Bonne Mère, el símbolo más querido de la ciudad. Esta iglesia del siglo XIX domina Marsella desde las alturas, ofreciendo una de las vistas más espectaculares del litoral mediterráneo. Su estilo neobizantino se refleja en los mosaicos dorados y mármoles policromados. En su cima, la estatua dorada de la Virgen María con el Niño vigila a los marineros y habitantes de Marsella.