7 lugares que debes visitar en Marsella para conocer la ciudad en una escala de crucero
Desde el puerto viejo hasta la basílica de Notre Dame de la Garde, Marsella cuenta con enclaves que enamoran a cualquier viajero y demuestran que la ciudad más antigua de Francia es una joya… se mire por dónde se mire.
Cada día, en temporada alta, varios cruceros atracan cada día en el puerto de Marsella. Los viajeros tienen tan solo unas cuantas horas para exprimir al máximo la ciudad y hoy, en Revista VIAJAR vamos a descubrir los 7 lugares que debes visitar para decir que has conocido a ‘la reina del sur’ en una escala de crucero.
Puerto viejo (Vieux-Port)
El corazón de Marsella late en su emblemático puerto viejo. Desde tiempos antiguos (hay que recordar que hablamos de la ciudad más antigua de Francia, ya que fue fundada en el siglo VI a.C.) ha sido centro de comercio, pesca y vida cotidiana. Y hoy luce como una animada marina rodeada de cafés, restaurantes y tiendas de souvenirs.
Atrás quedan los años convulsos en los que Marsella era una ciudad canalla y la zona del puerto viejo no invitaba, precisamente, a perderse entre sus calles. Su Capitalidad Cultural de 2013 sirvió para darle un lavado de cara a la ciudad, convirtiendo esta zona en una de las más auténticas y visitadas. No puedes irte de aquí sin ver como el sol se refleja en el techo del pabellón metálico de Norman Foster, que contrasta con los edificios históricos.
Le Panier: el barrio más antiguo de Marsella
Justo detrás del puerto viejo se encuentra Le Panier, el barrio más antiguo de Marsella. Este laberinto de callejuelas empinadas, fachadas coloridas y murales es perfecto para pasear sin rumbo fijo. Le Panier ha sido históricamente un crisol de culturas y hoy es uno de los distritos más creativos y bohemios de la ciudad. Tiendas de artesanía, cafeterías y panaderías se mezclan con talleres de artistas que sacan su obra a la calle. La ropa luce tendida con cuerdas entre edificios y, aunque no estamos en Italia, la similitud con el quartieri spagnoli de Nápoles es más que evidente.
Catedral de la Major
La catedral de Santa María la Mayor, conocida como la Major, es una de las joyas arquitectónicas de Marsella. En realidad, se compone de dos iglesias que se han superpuesto. Por un lado, la vieja (que es la más antigua de Marsella), edificada en el siglo IV antes de ser reconstruida en los siglos XI y XII tras los ataques de los sarracenos. Y, por otro, la nueva, cuya primera piedra fue colocada en 1852 por el mismo Napoleón y cuya construcción duró más de 40 años.
Basílica de Notre-Dame de la Garde
La catedral es impresionante, pero subir hasta la colina que alberga la basílica de Notre-Dame de la Garde se convierte en imprescindible si vas a pasar unas horas en Marsella. Resulta muy recomendable coger el ‘petit train’ que sale desde las inmediaciones de la catedral de la Major y recorre toda la ciudad, haciendo parada también en la Bonne Mère, el símbolo más querido de la ciudad. Esta iglesia del siglo XIX domina Marsella desde las alturas, ofreciendo una de las vistas más espectaculares del litoral mediterráneo. Su estilo neobizantino se refleja en los mosaicos dorados y mármoles policromados. En su cima, la estatua dorada de la Virgen María con el Niño vigila a los marineros y habitantes de Marsella.
Corniche Kennedy
La corniche Kennedy es una carretera costera que bordea el litoral de Marsella desde el puerto viejo hasta las playas del Prado. Recorre a lo largo de sus casi 4 kilómetros un paseo con vistas espectaculares del Mediterráneo, las islas del Frioul y el castillo de If. A lo largo del camino, hay bancos, miradores, playas pequeñas y restaurantes con terrazas frente al mar. Recorrerla en bicicleta es una excelente opción, pero, en una escala de crucero, quizá lo más recomendable es conocerla a bordo de un autobús turístico.
Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo (MUCEM)
El MUCEM es un símbolo de la Marsella moderna. Inaugurado en 2013 como parte de la Capital Europea de la Cultura, se sitúa en la entrada del puerto viejo, junto al fuerte Saint Jean. Su arquitectura, diseñada por Rudy Ricciotti, es un espectáculo en sí misma: una estructura de hormigón con una celosía que filtra la luz, creando juegos de sombras espectaculares. El museo está dedicado a la historia y cultura del Mediterráneo, con exposiciones que abordan desde la antigüedad hasta la actualidad. Además, se pueden recorrer las pasarelas exteriores sin pagar entrada, lo que permite disfrutar de las vistas y la arquitectura, aunque no haya tiempo para ver las exposiciones.
Fuerte Saint Jean
Finalizamos este recorrido por los 7 lugares que debes visitar para conocer Marsella en una escala de crucero en el fuerte Saint Jean, una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad. Construido en el siglo XVII para proteger la entrada del puerto, hoy forma parte del complejo del MUCEM, aunque también ha servido como prisión estatal o depósito de municiones durante la Segunda Guerra Mundial. El viajero puede pasear por sus murallas (que nada tienen que envidiar a estas otras murallas españolas) o recorrer sus patios, jardines y plataformas de observación sin necesidad de pagar entrada.
En definitiva, Marsella tiene infinitos encantos y se necesitarían semanas para poder decir que se conoce la ciudad a la perfección. Ahora bien, si solo dispones de unas horas antes de que zarpe tu crucero, estos 7 lugares te ofrecerán un panorama bastante completo de lo que ofrece la ciudad más antigua de Francia.
Síguele la pista
Lo último