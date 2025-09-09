Marrakech en 5 coordenadas: lugares únicos para dejarse llevar por lo desconocido

Este no tan conocido palacio fue construido a finales del siglo XVI por órden del sultán Ahmed al-Mansour para conmemorar el triunfo de Marruecos sobre los portugueses en Wed al Makhazín (o Batalla de los Tres Reyes). Un espacio que hoy se encuentra en ruinas pero aún evoca la majestuosidad de este icono donde una vez existieron hasta 30 habitaciones ornamentadas con los materiales más caros de la época. Prueba de su glorioso pasado, el palacio exhibe en su interior el minbar (o púlpito) de la Koutoubia, la mezquita más importante de Marrakech.