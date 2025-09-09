Marrakech en 5 coordenadas: lugares únicos para dejarse llevar por lo desconocido
Existen muchas formas de descubrir un destino tan alucinante como Marrakech. Por ejemplo, a través de las siguientes coordenadas.
Marrakech es esa ciudad fascinante a la que siempre queremos volver para perdernos entre sus bazares, descubrir sus jardines exuberantes y alojarnos en un riad que se antoje un refugio único.
Sin embargo, en tiempos en los que conviene reinventar nuestra forma de conocer los destinos, perdernos y entregarnos al modo “flâneur” - esa figura literaria francesa del siglo XIX que consiste en dejarse llevar por lo desconocido -, os dejamos las siguientes coordenadas sin nombre para que podáis maravillaros con algunos de los puntos más fascinante de la ciudad marroquí de un modo diferente.
31°37'05.0"N, 7°59'09.0"W
Este no tan conocido palacio fue construido a finales del siglo XVI por órden del sultán Ahmed al-Mansour para conmemorar el triunfo de Marruecos sobre los portugueses en Wed al Makhazín (o Batalla de los Tres Reyes). Un espacio que hoy se encuentra en ruinas pero aún evoca la majestuosidad de este icono donde una vez existieron hasta 30 habitaciones ornamentadas con los materiales más caros de la época. Prueba de su glorioso pasado, el palacio exhibe en su interior el minbar (o púlpito) de la Koutoubia, la mezquita más importante de Marrakech.
31°37'23.3"N, 7°59'04.9"W
En este restaurante, la brisa se antoja algo más fresca tras filtrarse entre los árboles frutales del enorme patio. Mientras, las matriarcas visten vibrantes colores y sirven platos amables y 100% vegetarianos en diversas mesas camufladas entre la vegetación. Desde su rica pasta con tomates cherries hasta sus salsa homemade para dipear, este oasis gustativo supone una de las grandes sorpresas si te encuentras por los principales bazares de Marrakech.
31°37'43.8"N, 7°59'14.3"W
En mitad del mar de colores y estímulos que supone el conjunto principal de bazares de Marrakech existe una plaza, casi una isla, donde el ambiente invita a tomar un té moruno bien fresquito en el Café Des Épices o, simplemente, dejarse llevar por el bullicio: hay decenas de sacos con especias que van desde el curry marroquí a las infusiones de hibisco; vendedores aguardando para llevar a cabo el ritual de regateo y la certeza de encontrarnos en un lugar más tranquilo donde desconectar del frenético ritmo de la Medina.
31°37'35.4"N, 7°59'14.2"W
Existen dos experiencias que no siempre son fáciles de encontrar en Marrakech: obtener unas vistas envidiables de la plaza Jemaa el-Fna, posiblemente el rincón más popular y alucinante de la ciudad; y hacerlo tomando una cervez bien fría o un vino, ya que encontrar alcohol en la ciudad marroquí es casi una utopía. En este bar y restaurante podrás relajarte tomando una copa antes de abrazar una panorámica inolvidable.
31°36'48.0"N, 8°01'17.8"W
Posiblemente el jardín más conocido de Marrakech se ubica junto al aeropuerto y fue creado en 1870 sobre un abandonado estanque almohade. Con las montañas del Atlas como telón de fondo - especialmente en invierno, cuando están nevadas, es toda una delicia - y la enorme alberca extendida entre olivares, el jardín se inclina en todo momento hasta su pabellón.
Un icono cuyo tejado forma una pirámide verde que da nombre (ya no podemos daros más pistas) a este oasis rodeado de huertos y cumbres de ensueño.
