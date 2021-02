¡Hoy es el Día de la Marmota! Así es Punxsutawney, el pueblo que debe su fama a Bill Murray

“Habrá seis semanas más de invierno”. Eso es lo que ha dicho la marmota Phil esta mañana en el municipio estadounidense de Punxsutawney, en el Estado de Pensilvania, durante su predicción anual de cada 2 de febrero. Aunque más que decirlo (todos sabemos que este roedor esciuromorfo no sabe hablar) lo ha dictaminado como es ya costumbre ancestral: si el día es nublado y no ve su sombra, deja la madriguera y significa que el invierno durará poco. Si por el contrario amanece soleado y ve su sombra, se vuelve a sumergir en su madriguera y los habitantes de Punxsutawney tienen que asumir que la fría estación será más larga, concretamente, seis semanas más.

El evento anual tiene su origen en una leyenda alemana protagonizada por una marmota. Los registros que datan de finales del siglo XIX muestran que Phil ha predicho inviernos más largos más de 100 veces. El pronóstico de 2020 preveía una primavera temprana y acertó; por desgracia, Phil no anticipó nada sobre una pandemia.

Y precisamente, “El día de la marmota” es una expresión universalizada, más aún ahora en tiempos de confinamiento, para expresar que todos los días se parecen entre sí. Viene de la comedia fantástica protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell titulada precisamente así en Estados Unidos (en la distribución española optaron por un mucho menos ocurrente Atrapado en el tiempo).

El argumento es de sobra conocido por todos: el personaje que interpreta Bill Murray es un reportero huraño y desencantado de la vida que viaja a Punxsutawney, a su pesar, para cubrir El Día de la Marmota tal día como hoy. Por un motivo que no se llega a explicar en la película, cada mañana se despierta el mismo 2 de febrero de 1993 cuando suena el despertados con la misma canción, I Got You Babe!, de Sonny & Cher.

Aunque del género fantástico, la película en realidad plantea una cuestión existencial: qué haríamos si pudiéramos vivir el mismo día muchas veces. ¿Aprovecharíamos para ser mejor personas? ¿O sacaríamos a relucir lo peor de nosotros a sabiendo que cualquier cosa que hagamos no tendrá repercusión al día siguiente, ya que el contador se pone a cero de nuevo?

Punxsutawney, famoso sin esperarlo

La película tuvo un éxito modesto en su estreno en la década de los noventa, pero con el tiempo se ha convertido en un filme de culto, incluido entre las 10 mejores películas estadounidenses de cine fantástico de todos los tiempos.

Pero tuvo una consecuencia colateral inesperada: el anodino municipio de Punxsutawney, de apenas 6.000 habitantes, se hizo mundialmente famoso y es ahora uno de los núcleos turísticos del condado de Jefferson al que pertenece. Ahora son miles de personas las que migran allí el 2 de febrero para ver en directo las predicciones de Phil, y el resto del año recibe a muchos más turistas desde que se estrenó la película.

Qué hacer en Punxsutawney

Recorrer el Mahoning Shadow Trail

Es un lecho de ferrocarril recuperado de unos 30 kilómetros con un tramo que atraviesa Punxsutawney. El hermoso sendero arbolado “ensombrece” el arroyo Mahoning, de ahí su nombre.

Ir a Gobbler's Knob

El lugares más famoso de Punxsutawney y del oeste de Pensilvania: es el sitio de la celebración anual del Día de la Marmota y donde Punxsutawney Phil hace su predicción cada 2 de febrero. Se accede por un sendero de n kilómetro de largo con letreros informativos y exhibiciones de arte en metal.

Buscar marmotas de dos metros de alto

Son marmotas de fibra esparcidas por el área, y cada una es, según el Ayuntamiento, “una obra de arte individual”.

Festival de la marmota

El Festival de la Marmota de Punxsutawney se lleva a cabo cada semana del 4 de julio con actuaciones en vivo, vendedores de artesanías, y comida callejera.