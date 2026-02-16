Mardi Grass: el estadillo verde, púrpura y dorado de Nueva Orleans

Con la música como base, el Mardi Gras adopta formas muy diferentes. En el Barrio Francés, Bourbon Street muestra la cara más desbordada y excesiva de Nueva Orleans en cualquier momento del año. Muchas personas se reúnen en las casas de esta calle rebosante de alegría, convertidas en bares temporales, para tomar algo tranquilamente y lanzar collares de cuentas de colores a quienes pasan por debajo. Alejándonos unas manzanas, descubrimos otros Mardi Gras, como el de Garden District, con un ambiente relajado entre cuidados jardines y elegantes mansiones victorianas del siglo XIX. En Tremé, donde aún resuenan antiguos tambores africanos, estremece de manera especial. Ubicado al norte del French Quarter, el barrio afroamericano más antiguo del país fue uno de los más castigados por el huracán Katrina, pero aquí las adversidades se combaten con música y compartiendo tradiciones. Mardi Gras Indians es una de ellas. Estos desfiles de afroamericanos rinden homenaje a los pueblos indígenas que ayudaron a esclavos fugitivos durante la época colonial. Sus trajes, confeccionados a mano y elaborados a base de plumas, lentejuelas y bordados, contrastan con los de las Baby Doll Ladies, otro de los grupos de Mardi Gras compuesto por mujeres afroamericanas que visten con modelos provocativos a modo de expresión de empoderamiento y resistencia, una costumbre que nació a principios del siglo XX en el distrito rojo. Para ahondar en esta y otras tradiciones, conviene visitar el Backstreet Cultural Museum. Fundado en 1988 como pequeña exposición en un garaje, acoge una amplia colección del Mardi Gras, pero también sobre los funerales de jazz y las second lines, los desfiles que acompañan las bandas de música.