Uno de los lugares más salvajes del Pacífico de Costa Rica: selva frente al mar, monos viviendo a pocos metros y playas rodeadas de naturaleza

Hablar de Manuel Antonio, Costa Rica, es pensar en el instante en que la selva se abre y aparece el mar. Aquí el verde ocupa todo el paisaje. Los monos cruzan sobre tu cabeza, el aire huele a sal y a tierra húmeda, y el océano asoma entre hojas gigantes. En este rincón del Pacífico Central, cada paso confirma por qué un viaje a Costa Rica conecta de forma tan directa con la naturaleza.