Manizales, el secreto del Eje Cafetero colombiano que Pablo Neruda llamó "la fábrica de atardeceres"

Fue Pablo Neruda quien, tras visitarla en 1950, la llamó “una fábrica de atardeceres”. No exageraba. A más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, en una geografía montañosa y compleja, Manizales tiene una relación directa con el cielo. Lo toca, lo interroga, lo estira. El clima es imprevisible: sol, lluvia, neblina y una claridad mineral que se despliega entre las cinco y las seis de la tarde con una intensidad melancólica. La vida en el trópico tiene implicaciones climatológicas, claro, también horarias. De un extremo del año al otro, la puesta y salida de sol solo varían 20 minutos. Nunca será de día a las siete de la tarde. Nunca no será de día a las ocho de la mañana.