Ni Mallorca ni Ibiza, el nuevo paraíso del Mediterráneo está lejos de España: sin gente ni hoteles, solo paz y tranquilidad
Este destino ofrece una experiencia más auténtica y menos masificada que otros lugares populares, ideal para la desconexión.
Ricardo Castelló
Empieza la cuenta atrás para las vacaciones de verano. La mayoría de personas ya tienen decidido a dónde irán para desconectar, pero todavía hay un gran grupo que espera hasta el último minuto en busca de una buena oferta. Este verano, uno de los mejores destinos para disfrutar del calor, la playa y los paisajes se encuentra en el Mediterráneo. Y no, no es ni Mallorca ni Ibiza, sino la isla de Quíos, en Grecia.
Está situada en el mar Egeo, próxima a la costa de la península de Karaburun, en Turquía, donde viven más de 50 mil habitantes. La isla griega es conocida popularmente por sus pueblos medievales, pero destaca aún más por sus playas tranquilas. Además, es uno de los pocos lugares del mundo donde se produce el mástique, una resina natural muy valiosa.
La isla de Quíos es una opción ideal, ya que representa la Grecia más auténtica, donde es posible disfrutar de un entorno menos turístico, lo que se convierte en uno de sus principales atractivos. No es fácil encontrar lugares poco masificados en los que uno pueda relajarse sin sentirse agobiado, especialmente en la playa.
En cuanto a la oferta de alojamiento, es bastante limitada, ya que no se trata de una isla tan masificada como Santorini o Mykonos. Por este motivo, se recomienda a todas las personas que viajen a la isla que reserven con antelación el lugar donde se alojarán, especialmente si lo hacen en fechas tan señaladas como las vacaciones de verano.
Estas son las playas más destacadas
La más destacada es Mavra Volia, famosa por sus espectaculares guijarros de origen volcánico de color negro, que le dan un aspecto único y casi irreal. Otra buena opción es la playa de Karfas, aunque es también la más turística de la isla, con más servicios y ambiente animado, ideal si buscas comodidad.
Por último, la playa de Agia Dynami ofrece una alternativa más tranquila y natural, perfecta para quienes prefieren un entorno menos concurrido y aguas cristalinas.
La opinión de una española sobre la isla de Quíos
Hace unos días, Rosa Taberner compartió su experiencia en la Isla de Quíos a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, donde manifestó que "es un poco más grande que Menorca. 50.000 habitantes, de los cuales la mitad viven en la capital".
No dudó en reconocer que se respira "Mediterráneo en estado puro" y lo comparó con Baleares: "Tan chulo como Baleares, pero sin gente, ni hoteles. Solo hay paz y tranquilidad". Por último, expresó que sus vacaciones en la isla de Quíos fueron "como si estuvieras en una distopía".
Después de leer su explicación, un seguidor le cuestionó: "¿Cómo así no van más guiris hacia ahí?". A lo que contestó: "No pueden salir de fiesta, debido a que hay poca o ninguna infraestructura y el aeropuerto es diminuto. Un paraíso".
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