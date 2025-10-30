Seychelles
El lujo más exclusivo no se ve, se siente
Este remoto archipiélago invita a la vida slow, a ese lujo sin etiquetas que consiste en disfrutar del presente en refugios que se funden con el paisaje e invitan a perderse en el paraíso
Seychelles es ese rincón del Índico, alejado del mundanal ruido, donde el ritmo se desacelera y la vida recupera su esencia. Allí, el azul infinito del océano se entrelaza con el verde de la selva, dibujando el más idílico de los paisajes. Para explorar sus rincones, conocer a fondo su cultura y empaparse del alma del archipiélago, nada mejor que dejarse guiar por Mason’s Travel, agencia de viajes local con más de cinco décadas guiando a viajeros, que convierte cada experiencia en una vivencia genuina.
Gracias a su hondo conocimiento de las islas, Mason’s Travel ofrece los más altos estándares de servicio y un equipo multilingüe. Este anfitrión local organiza cada experiencia con mimo: desde traslados hasta excursiones, travesías en barco, tours privados o en grupo y alquiler de embarcaciones y coches, todo cuidado al detalle —incluyendo la organización de bodas y lunas de miel—. Una flota de yates, soluciones de transporte a medida y un catamarán de 120 plazas permiten a los visitantes descubrir lugares escondidos y planes que escapan de los itinerarios habituales.
Hoteles con esencia
Seychelles Authentic Hotels Collection cuenta con alojamientos exclusivos que se integran en el paisaje, respetan su entorno y ofrecen un lujo sencillo, natural y en armonía. Estos hoteles ofrecen estancias donde el lujo fluye con naturalidad, el confort se siente en cada detalle y la esencia del archipiélago se experimenta sin artificios.
Carana Beach
Al norte de la isla de Mahé —la mayor del archipiélago y sede de la capital Victoria— se encuentra este hotel que es un verdadero oasis frente al océano. Sus 40 chalés, con vistas al Índico y rodeados de vegetación tropical, se funden con el entorno, mientras que los Ocean View Pool Chalets, con piscinas privadas, invitan a disfrutar del lujo más discreto y relajado. Una experiencia que se completa con la piscina infinita, un spa y una oferta gastronómica local en dos elegantes restaurantes de inspiración isleña.
Denis Private Island
Un remanso de calma, a solo 30 minutos de Mahé en avioneta o helicóptero, donde la sostenibilidad y la filosofía ‘barefoot luxury’ se respiran en cada rincón. La isla es un paraíso de biodiversidad marina y terrestre —con especies únicas de aves y una de las mayores poblaciones de tortugas verdes que anidan en las islas—, y ofrece infinitas posibilidades de exploración: recorrerla en bicicleta, practicar buceo o snorkel, hacer paddle surf o kayak o incluso pesca de altura.
Indian Ocean Lodge
La isla de Praslin es el hogar de algunas de las playas más hermosas del planeta y de la paradisíaca Reserva Natural del Valle de Mai, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aquí se encuentra Indian Ocean Lodge, un hotel boutique recién renovado junto a la deslumbrante playa de Gran Anse. Sus 32 habitaciones, con vistas al mar, permiten relajarse y contemplar la magia de sus famosas puestas de sol, el gran atractivo de la costa oeste. Además, el acogedor lodge, ahora con dos nuevas piscinas y el Kokosol Beach Restaurant & Bar, propone experiencias culinarias memorables frente al océano.
