El lujo más exclusivo no se ve, se siente

La isla de Praslin es el hogar de algunas de las playas más hermosas del planeta y de la paradisíaca Reserva Natural del Valle de Mai, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aquí se encuentra Indian Ocean Lodge, un hotel boutique recién renovado junto a la deslumbrante playa de Gran Anse. Sus 32 habitaciones, con vistas al mar, permiten relajarse y contemplar la magia de sus famosas puestas de sol, el gran atractivo de la costa oeste. Además, el acogedor lodge, ahora con dos nuevas piscinas y el Kokosol Beach Restaurant & Bar, propone experiencias culinarias memorables frente al océano.