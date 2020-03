Lugares increíbles para saciar tu hambre de viaje después de la crisis

La puerta del infierno en Turkmenistán

Aunque su denominación real es El pozo de Darvaza, ha adoptado ese nombre debido a su carácter ardiente y a su apariencia, que sin duda se asemeja mucho a una puerta al infierno de verdad. Pero no es así, este lugar tan espectacular nació debido a las búsquedas de gas de los geólogos soviéticos en la década de 1970. Esto provocó que el suelo se hundiera dejando a la vista un agujero de aproximadamente 60 metros de diámetro y 20 de profundidad. Para no dejar que los gases, que no eran muy saludables, se evaporasen, se tomó la decisión de prender fuego a este pozo pensando que este se apagaría en cuestión de días. Casi medio siglo después y sigue como el primer día y brinda un espectáculo impresionante. Ha habido intentos fallidos por apagar el fuego.