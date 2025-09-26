Los 5 lugares más fotogénicos que tienes que visitar (sí o sí) si viajas a Bolivia

Estas cinco paradas forman parte de la ruta que seguirá la Expedición Viajar Travesía Sudamericana, que partirá el próximo mes de diciembre para recorrer las grandes joyas de Bolivia y Perú. Como guía experto tendremos al fotógrafo Tino Soriano, que acumula múltiples premios entre los que se encuentran los de la Unesco, Fotopress, NikonPro, Fujifilm, el Gobierno de Catañula, la Sociedad Geográfica Española y el Premio Nacional Piedad Isla. Además de acompañar al grupo, les ayudará a mejorar sus habilidades de fotografía y a traerse a casa el mejor de los souvenirs: una selección de fotos de viajes hechas por ellos mismos.