El lugar con mayor flotabilidad del mundo no es el Mar Muerto, son estas piscinas naturales de aguas turquesas que tienes que visitar una vez en la vida

Es un lugar muy delicado, tanto por su naturaleza como por su historia. Por un lado, en el oasis de Siwa habitan los únicos 30.000 bereberes del país, un grupo de pueblos autóctonos del norte de África. Por el otro, su ecosistema es muy frágil y no puede alterarse ni lo más mínimo. Ahí reside su encanto y belleza, en que no encuentra ninguna alteración dentro de sus fronteras. Y también en que la cantidad de visitantes que recibe sigue siendo baja.