El lugar con mayor flotabilidad del mundo no es el Mar Muerto, son estas piscinas naturales de aguas turquesas que tienes que visitar una vez en la vida
Es uno de los lugares más bonitos del mundo y de los menos visitados, así que es perfecto para darse un baño sin necesidad de irse al valle del Rift.
El Mar Muerto es uno de los lugares más conocidos del mundo. Los viajeros que viajan hasta el valle del Rift, en la frontera de Israel y Jordania, comprobaban aquella máxima que reina en la cultura popular y que dice que el Mar Muerto es donde más flotabilidad existe en todo el planeta Tierra. La facilidad de flotar en sus aguas se debe a su alta concentración de sal que aumenta la densidad y provoca que el agua ejerza una fuerza de flotación muy grande.
Sin embargo, hay otro lugar que cuenta con una mayor flotabilidad, aunque parezca mentira, y es mucho menos conocido. Se trata de un encantador oasis en plena frontera de Egipto con Libia donde la sensación de sumergirse en sus aguas es aún más extraña que la del Mar Muerto. Son los Lagos Salados de Siwa, una joya de la naturaleza con una belleza impresionante que, además, tiene beneficios para el bienestar físico y mental.
El lugar donde flotar es más fácil que en el Mar Muerto
Estos lagos tienen unos de los niveles de salinidad más altos del mundo, gracias al clima árido de la zona y a las altas tasas de evaporación, que han resultado en una abundancia de minerales que ha otorgado propiedades a sus aguas. Todavía sigue siendo uno de los entornos más salvajes y exóticos del país de las pirámides y los faraones. Bañarse en estos lagos es una experiencia inolvidable, pero también lo es conocer los alrededores puramente egipcios.
Es un lugar muy delicado, tanto por su naturaleza como por su historia. Por un lado, en el oasis de Siwa habitan los únicos 30.000 bereberes del país, un grupo de pueblos autóctonos del norte de África. Por el otro, su ecosistema es muy frágil y no puede alterarse ni lo más mínimo. Ahí reside su encanto y belleza, en que no encuentra ninguna alteración dentro de sus fronteras. Y también en que la cantidad de visitantes que recibe sigue siendo baja.
En las proximidades de Siwa
Dejando a un lado los lagos salados, el principal atractivo de Siwa es la fortaleza de Shali, una ciudad que se fundó en el siglo XIII en lo alto de una colina y estuvo habitada hasta 1926. Sus edificios están construidos con una mezcla de sal, roca y arcilla que se denomina 'kershef'. Puede visitarse aunque esté abandonada y contemplar desde su cima unas vistas muy diferentes y magníficas del oasis.
En la colina de Aghurmi se erigen dos templos en honor al dios Amón. El primero es el Templo del Oráculo que dicen que visitó Alejandro Magno para saber si era descendiente del mismísimo Zeus. El segundo es el de Umm Ubedha y está prácticamente en ruinas. Aun así, en ambos merece la pena una visita, sobre todo para los apasionados de la arqueología. Entre todas esas palmeras que tanto caracterizan la zona hay muchas más maravillas.
El bienestar y la salud es otro de los grandes atractivos de Siwa. Allí hay numerosos manatiales fríos y calientes, entre los que destaca el baño de Cleopatra, una piscina natural que recibe su nombre porque, según se cuenta, allí se bañó la famosa gobernadora del Antiguo Egipto. También son muy populares el de la isla de Fatnas, el de Bir Wahed o el de Kegar. En todos ellos, igual que en los Lagos Salados de Siwa, la tranquilidad está garantizada.
