El lugar más fascinante y auténtico de Tailandia: templos únicos, montañas cubiertas de selva y aldeas con tradiciones ancestrales

Quien piensa en Tailandia suele imaginar islas tropicales, templos dorados y mercados flotantes. Sin embargo, en el extremo norte del país existe un territorio completamente distinto, marcado por montañas, selvas y culturas ancestrales. Chiang Rai, muy cerca de Laos y Myanmar, es la puerta de entrada a esa Tailandia menos conocida. Dentro de los muchos viajes a Tailandia posibles, esta zona se ha convertido en una de las más enriquecedoras para quienes desean comprender la diversidad cultural del país. ¿Te gustaría descubrir una Tailandia que pocos viajeros llegan a conocer?