El lugar más espectacular de China no es su Gran Muralla, es esta montaña (hay que verla para entenderlo)

Para recorrer el monte Fanjing podemos hacelo por medio de dos rutas diferentes. En función de la ruta que tomemos, no solo tendremos perspectivas diferentes de los alrededores de la zona, sino que también podremos ir descubriendo diferentes restos arqueológicos de los antiguos templos budistas. Una de las rutas comienza en Jiangkou, y es conocida como la ruta del sur. Esta esta es la opción más complicada y larga de las dos, pues tardaremos entre 3 y 4 horas para completarla. Además, el terreno requiere equipamiento básico como gorra, ropa adecuada para la actividad, comida, agua... Por otro lado, la ruta del Oeste es algo más fácil y comienza en el Templo Guo Hu, en Zhangjiaba.