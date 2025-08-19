El lugar más espectacular de China no es su Gran Muralla, es esta montaña (hay que verla para entenderlo)
Un paisaje con gran valor histórico y religioso que ha sido hogar de una dinastía china durante casi 300 años.
China esconde una amplia lista de lugares increíbles que visitar: las ciudades de Pekín o Fenghuang, los Guerreros de Terracota de Xian, el monumento del Gran Buda de Leshan... Aunque sin duda, el estandarte más importante de China siempre ha sido su Gran Muralla. Con más de 21 kilómetros de longitud y los 3.000 años que tardó en construirse, esta enorme muralla es una de las construcciones más imponentes e increíbles de nuestro planeta pero... ¿Es realmente el lugar más espectacular de China?
Este país cuenta con una variedad de paisajes y entornos naturales únicos en el mundo, otro de los motivos que hacen de China un país tan llamativo. Uno de estos paisajes es una montaña tan espectacular que deja atrás a la mismísima Muralla China. Tiene una altura de más de 2.500 metros, y en lo más alto de esta están situados dos de los templos budistas más importantes del continente.
Hablamos del monte Fanjing ubicado en Tongren, provincia de Guizhou. Esta enorme montaña pertenece a las montañas Wuling en el sureste de China, y ha sido reconocida como un “tesoro de la tierra y la humanidad”. El monte Fanjing no solo es una enorme montaña, sino que esta presenta un enorme valor histórico y religioso. Durante la época de la dinastía Ming (1368 - 1644) llegó a tener un total de 48 templos budistas. Actualmente este número ha descendido considerablemente, y entre los más importantes encontramos templos como el de Sakyamuni y el de Milla.
Un lugar único en el mundo
Lo que más destaca sin duda es su forma tan peculiar ya que, debido a la erosión que ha sufrido durante los años, el monte Fanjing emerge como una enorme roca que se eleva hasta las nubes dejándonos uno de los lugares más curiosos de nuestro planeta. Esta montaña, por otro lado, alberga uno de los bosques más bellos y mejor conservados de todo Asia, hasta tal punto que ha sido declarado reserva natural por parte del gobierno de China. Además, forma parte del programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera en 2018.
Destaca la enorme variedad de flora y fauna del monte Fanjing. En él coexisten hasta un total de 800 especies de plantas diferentes. Dentro de esta enorme variedad de especies de plantas, 15 de ellas son originarias en la zona y están bajo protección directa del estado de China. Algunas de estas especies protegidas son la flor de paloma o el árbol de tulipán chino.
Para recorrer el monte Fanjing podemos hacelo por medio de dos rutas diferentes. En función de la ruta que tomemos, no solo tendremos perspectivas diferentes de los alrededores de la zona, sino que también podremos ir descubriendo diferentes restos arqueológicos de los antiguos templos budistas. Una de las rutas comienza en Jiangkou, y es conocida como la ruta del sur. Esta esta es la opción más complicada y larga de las dos, pues tardaremos entre 3 y 4 horas para completarla. Además, el terreno requiere equipamiento básico como gorra, ropa adecuada para la actividad, comida, agua... Por otro lado, la ruta del Oeste es algo más fácil y comienza en el Templo Guo Hu, en Zhangjiaba.
Cómo llegar
Para llegar al monte Fanjing, en caso de salir desde la ciudad de Tongren, deberemos tomar la carretera G56. Esto nos llevará aproximadamente 2 horas y media de viaje en coche.
