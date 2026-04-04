El lugar donde el desierto se encuentra con el mar más fascinante del mundo: arrecifes de coral imposibles, aguas transparentes y desierto junto al mar

Hay lugares donde el paisaje parece imposible. Imagínate caminar por un desierto silencioso, rodeado de montañas de arena y roca, y que de pronto el horizonte se abra a un mar de aguas transparentes lleno de corales y peces de colores. Ese contraste define el Mar Rojo en Egipto, un rincón donde la aridez del desierto se encuentra con uno de los ecosistemas marinos más fascinantes del planeta. Si estás pensando en un viaje a Egipto, comprender este mar es descubrir una de las caras más sorprendentes del país.