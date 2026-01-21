La llaman el 'Hawái de Europa': la isla portuguesa que cuenta con piscinas naturales, un bosque con una fauna única y uno de los miradores más bonitos del mundo

Además de playas y naturaleza, la capital de la isla, Funchal es de visita obligada. Una ciudad preciosa rodeada de colinas y famosa por su puerto, principal puerta de acceso al archipiélago (con permiso del aeropuerto), y por la catedral gótica y románica que se esconde en las callejuelas de su centro histórico. Y la fortaleza de São Tiago, construida en el siglo XVII. Este fuerte hoy acoge el Museo de Arte Contemporáneo, y en su interior cuenta con una gran colección de obras portuguesas. Visitarlo antes de volver a casa es imprescindible.