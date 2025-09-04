Se llama Mafia, pero no necesita padrino: la paradisíaca isla de naturaleza intacta perfecta para tu próximo gran viaje

Pero el mayor espectáculo bajo el agua llega entre octubre y marzo, cuando se produce la esperada migración de los tiburones ballena. Estas gigantescas criaturas, los peces más grandes del planeta, acuden a las cálidas aguas de Mafia para alimentarse. Nadar junto a ellos, en silencio, con respeto y a escasos metros de su inmensidad, es una experiencia que difícilmente se olvida.