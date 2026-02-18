Laponia, gélido paraíso

"No podría vivir nunca en un país que alcanza temperaturas de 40°”. Esta frase la escuché a una guía local de Kittilä, municipio de la Laponia finlandesa y uno de los principales destinos turísticos de la región. Todos decimos, constantemente, frases lapidarias. No hay que darle mayor importancia. Estábamos de cháchara—lo que en inglés se denomina small talk—. Pero aquí es importante el contexto. La conversación tuvo lugar en el buffet de un hotel mientras afuera rondaban los -30°. La guía me estaba contando que este municipio ostenta el récord de la temperatura más baja registrada en Finlandia: -51,5°, alcanzado el 28 de enero de 1999. Como broma, yo le contesté que en mi país, España, la temperatura más elevada que se había registrado es de 47,6°, en La Rambla (Córdoba), el 14 de agosto de 2021. Hay casi 100 grados de diferencia entre ambas temperaturas. Personalmente, nunca había estado a una temperatura tan baja. A pesar de ir perfectamente abrigado, mi bigote se congeló. Este es el día a día de las 6.500 personas que viven en Kittilä.