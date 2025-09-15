Laos y Camboya: los ríos de la vida

La capital camboyana dista mucho de aquella ciudad desordenada con casas bajas y desgastadas al borde del derrumbe que conocí hace más de una década. Hoy se eleva entre rascacielos modernos, fruto de la inversión extranjera —principalmente china, japonesa y coreana— que ha transformado por completo su perfil urbano. El Sudeste Asiático muta con una rapidez pasmosa. Por eso siempre me gusta volver, para constatar cómo resurge, aunque a veces ciertos cambios me reciban con una decepción inesperada. En el caso de Phnom Penh, ahora es una combinación palpitante de modernismo, espiritualidad, bullicio, caos y melancolía. Joven y vieja a la vez. Su pasado menos lejano sigue presente en el S-21, una antigua escuela que fue convertida en centro de detención durante el régimen de los Jemeres Rojos. Actualmente cuenta la memoria más cruda y escalofriante del país. Aquí fueron torturadas y asesinadas más de 17.000 personas. En sus salas se pueden ver celdas estrechas de ladrillo o madera, fotografías ampliadas de la época, instrumentos de tortura e incluso manchas secas de sangre sobre los azulejos blancos y marrones. Un recorrido devastador pero muy necesario para entender lo que supuso aquel régimen que tomó el mando el 17 de abril de 1975 y, en menos de cuatro años, dejó tres millones de muertos.