El lago Tekapo, las aguas turquesas más intensas del mundo, estrellas de la próxima Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda

En pleno corazón de la región de Mackenzie, famosa por sus campos de lavanda, se encuentra el icónico lago Tekapo, con ese color turquesa tan intenso que le otorgan las partículas de roca suspendidas en él y que reflejan la luz. Esto ocurre a medida que los glaciares de los Alpes del Sur descienden, pulverizan las rocas circundantes hasta convertirlas en polvo fino y los ríos con el deshielo las transportan al lago. El lago Tekapo es una de las estrellas de la próxima Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda, organizada por GRAND azulmarino y la revista VIAJAR y que partirá a las antípodas en noviembre de 2026 con un guía de excepción, el director de esta revista, Josep María Palau.