El lago Tekapo, las aguas turquesas más intensas del mundo, estrellas de la próxima Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda
El hipnotizante lago en la Isla Sur de Nueva Zelanda será una de las guindas de este viaje, que partirá en noviembre al país de la mano del director de VIAJAR Josep María Palau.
En pleno corazón de la región de Mackenzie, famosa por sus campos de lavanda, se encuentra el icónico lago Tekapo, con ese color turquesa tan intenso que le otorgan las partículas de roca suspendidas en él y que reflejan la luz. Esto ocurre a medida que los glaciares de los Alpes del Sur descienden, pulverizan las rocas circundantes hasta convertirlas en polvo fino y los ríos con el deshielo las transportan al lago. El lago Tekapo es una de las estrellas de la próxima Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda, organizada por GRAND azulmarino y la revista VIAJAR y que partirá a las antípodas en noviembre de 2026 con un guía de excepción, el director de esta revista, Josep María Palau.
|Información expedición a Nueva Zelanda
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
En las orillas del lago tendremos la oportunidad de divisar la hermosa Iglesia del Buen Pastor, cuya ventana de su altar muestra una vista perfecta del Monte Cook. La iglesia fue construida en 1935 por las familias pioneras de Mackenzie en la población también llamada Lake Tekapo y es una de las más fotografiadas del país.
Tras la visita al lago, los expedicionarios tendrán la oportunidad de visitar Morelea Farm, donde cenarán y podrán aprender más sobre la elaboración de la famosa tarta pavlova que hace su propietaria. Es el momento de relajarse cenando en una larga mesa junto a la barbacoa mientras disfrutan de la belleza del paisaje.
El lago y la posterior visita a Christchurch, conocida como la Ciudad Jardín por sus bellos jardines y parques y la ciudad más importante de la Isla Sur con una población de aproximadamente 400.000 habitantes, son dos de las últimas paradas de esta Expedición, que empezará su andadura en la ciudad de Hong Kong para luego volar a Auckland y empezar a recorrer Nueva Zelanda.
Empezaremos por la Isla Norte, corazón cultural y geotérmico del país. Aquí podrás sumergirte en la rica herencia maorí en Rotorua o pasear por modernas ciudades como Auckland y Wellington, en una tierra donde la tradición se funde con la modernidad y donde la naturaleza muestra su poder a través de aguas termales, cráteres y selvas subtropicales.
A continuación, pondremos rumbo a la Isla Sur, todo un paraíso para los amantes de los paisajes dramáticos y las aventuras al aire libre. Desde los fiordos de Milford Sound hasta los picos nevados de los Alpes del Sur, pasando por viñedos en Marlborough y lagos color turquesa en Tekapo, esta isla ofrece una paleta de paisajes que parecen salidos de un sueño cinematográfico.
Viajar por ambas islas es recorrer un país de contrastes, donde cada día trae nuevas maravillas. Ya sea que busques adrenalina, serenidad, cultura o conexión con la naturaleza, Nueva Zelanda te espera con los brazos abiertos y paisajes que quedarán grabados en tu memoria para siempre.
Síguele la pista
Lo último