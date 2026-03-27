El lago navegable más alto del mundo está repleto de "islas flotantes y paisajes imposibles a 3.800 metros de altitud": debes visitarlo una vez en la vida

Cuando pensamos en Perú, lo primero que suele venir a la mente es Machu Picchu o su deliciosa gastronomía. Pero existe otro lugar donde el pasado sigue muy presente: el lago Titicaca. Este inmenso espejo de agua ha sido durante siglos un punto de encuentro entre pueblos andinos, rutas comerciales y creencias ancestrales que todavía hoy forman parte de la vida cotidiana. Dentro de los muchos viajes a Perú posibles, navegar por el Titicaca es una forma única de acercarse al país. No solo por sus paisajes, sino por las personas que viven aquí y por la relación tan profunda que mantienen con el lago. ¿Te imaginas contemplar el amanecer sobre estas aguas?