El Lago Abraham, un lugar tan bello como peligroso

Hay lugares y lugares… pero pocos que nos atraigan tanto que nos hagan salir de la cama antes del amanecer en mitad del invierno: el Lago Abraham es uno de ellos.

Pero este precioso lago de Alberta, Canadá, no se ha hecho famoso por lo imponente de su paisaje o por la belleza que emana de sus aguas… se ha dado a conocer gracias a un fenómeno natural que ocurre debajo de su superficie helada.

Metano en forma de burbujas

El fenómeno empieza cuando las bacterias se alimentan de plantas y animales en descomposición que se han ido acumulando a lo largo del fondo del lago. Este proceso hace que se libere metano, un potente gas de efecto invernadero y que contribuye al cambio climático, y lo hace en forma de miles de burbujas que flotan hacia la superficie del agua.

Pero… el lago está congelado, así que las burbujas permanecen atrapadas en pilas congeladas y suspendidas hasta que lleva la temporada primaveral y el deshielo las libera. La escena resultante es la de una lámpara de lava de la naturaleza… aunque con gases perjudiciales para nosotros.

Aún así, si lo miramos desde la óptica de la belleza, con el contraste con el telón de fondo de las Montañas Rocosas es fácil entender por qué este lugar atrae a tantos apasionados de la fotografía… solo tenemos que admirar algunas fotos como las que te enseñamos. ¿Impresionante, verdad?

Y es que no solo son las burbujas de gas metano las que atraen a la gente a este lago; sus aguas de color turquesa aumentan el atractivo… y para esto también hay una explicación científica. Al igual que otros lagos de la zona, el lago Abraham está lleno de limo glacial de grano fino que se ha depositado en los glaciares circundantes y ese contenido mineral es lo que le da al agua su color vivo y turquesa.

La peligrosidad de las burbujas de Metano

A pesar de que estas impresionantes burbujas pueden ser una delicia para los fotógrafos, los científicos no lo ven de la misma forma. Y es que para estos en realidad sería mejor para el medio ambiente que permanecieran congeladas durante todo el año. ¿Por qué? porque al descongelarse en cada primavera liberan una ráfaga de gas metano al aire.

Y es que a pesar de que no se vea el gas… no es ninguna broma. Como gas de efecto invernadero las moléculas de metano son hasta 30 veces más potentes que el dióxido de carbono que, una vez en la atmósfera, contribuyen al calentamiento global al capturar y retener el calor.

Este no sería un gran problema si el Lago Abraham fuera el único lugar del mundo con burbujas de metano. Pero no es así… porque realmente estas burbujas son comunes en miles de lagos del norte, aunque es probable que la mayor concentración de burbujas se encuentre en el extremo norte, suspendida durante siglos bajo el hielo del Ártico.

Y es ahí donde reside el problema. La temperatura de la Tierra va en aumento, acelerando el deshielo del permafrost y aumentando la probabilidad de que las superficies heladas liberen burbujas de metano en la atmósfera. Eso sí… nosotros aún podemos poner nuestro grano de arena para contribuir a que eso no ocurra.