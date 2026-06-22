Este es el rincón más exuberante de toda la India: palmeras, casas flotantes y plantaciones de té entre canales infinitos

En un viaje a India, Kerala abre una puerta a un paisaje muy distinto al que suele venirnos a la cabeza. Aquí mandan el agua, los cocoteros, los arrozales, las casas flotantes y las montañas cubiertas de té. Me interesa Kerala porque resume otra forma de mirar el país, menos ligada a los grandes monumentos y más conectada con la naturaleza, los oficios, la cocina y las tradiciones que siguen marcando la vida diaria.

Imagen de postal en Kerala, India / Arpan / ISTOCK

Kerala, el paisaje tropical que cambia la idea que tenemos de India

Kerala ocupa una franja estrecha entre el mar Arábigo y los Ghats occidentales, una cordillera que influye en su clima, su vegetación y su carácter. Las lluvias alimentan ríos, lagos, humedales y selvas, mientras las montañas protegen el interior y crean un contraste constante entre costa, canales y altura.

¿Lo más llamativo? Las distancias entre paisajes muy distintos son relativamente cortas. En un mismo recorrido, el viajero puede pasar de una playa bordeada de palmeras a una zona de canales y, después, subir hacia colinas frescas donde el té cubre las laderas. Esa variedad no funciona como una suma de postales, sino como una secuencia muy natural: agua, vegetación, montaña, especias y vida local.

También hay una identidad marinera muy marcada. Durante siglos, Kerala miró hacia el océano y mantuvo vínculos con comerciantes árabes, chinos y europeos. De ahí viene parte de su mezcla cultural, de su cocina y de esa relación tan cotidiana con los mercados, los puertos y las rutas de especias.

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Los canales de Kerala y la vida entre casas flotantes, arrozales y cocoteros

Los backwaters de Kerala son una red de canales, lagos y ríos que forman uno de los paisajes más reconocibles de la región. En zonas como Alappuzha o Kumarakom, el agua es calle, despensa, camino y punto de encuentro.

La imagen más conocida es la de las casas flotantes, herederas de los antiguos kettuvallam. Estas embarcaciones se usaban para transportar arroz, cocos, especias y otros productos entre aldeas y puertos. Su construcción tradicional, con madera unida mediante cuerdas de fibra de coco, habla de una ingeniería local muy ligada al entorno.

Hoy, navegar por estos canales permite observar una rutina que sigue conectada al agua:

Pescadores lanzando redes al amanecer.

Mujeres lavando ropa en escalinatas de piedra.

Pequeñas barcas que llevan a niños al colegio.

Cocoteros inclinados sobre arrozales y orillas estrechas.

Navegando por los canales de Kerala / Gilitukha / ISTOCK

Lo interesante es que la experiencia no necesita grandes gestos. Basta con mirar cómo cambia la luz sobre el agua, cómo se abren los canales secundarios o cómo una cocina sencilla a bordo convierte pescado, coco y especias en una comida profundamente local.

Munnar: por qué las colinas de té son uno de los grandes iconos de Kerala

Después de la humedad de los canales, Munnar parece otro mundo. Situada en el distrito de Idukki, en plena zona montañosa, está rodeada por laderas cubiertas de plantaciones de té. El paisaje tiene algo casi geométrico: arbustos podados, terrazas verdes, niebla baja y caminos que serpentean entre colinas.

El té llegó a definir esta región durante la época colonial, cuando las montañas se transformaron en grandes plantaciones. Detrás de esa imagen tan fotogénica hay una historia compleja de trabajo, adaptación al terreno y comunidades vinculadas durante generaciones a la recolección de la hoja.

Visitar Munnar ayuda a entender que el té en esta región de India es paisaje, economía, memoria y rutina. En el Museo del Té de las Plantaciones de Kannan Devan, por ejemplo, se pueden ver máquinas antiguas, piezas industriales y objetos que explican cómo evolucionó el procesado de la hoja. Y al salir, las colinas recuerdan que cada taza nace de un trabajo minucioso.

Plantaciones de te en Munnar, Kerala / SvitlanaBelinska / ISTOCK

Para Club VIAJAR y PANGEA, Kerala suele aparecer precisamente por esa combinación poco habitual de escenarios tan únicos y diferentes en un mismo territorio.

Especias, cocina local y mercados: el aroma cotidiano del sur de India

Kerala ha sido conocida durante siglos como tierra de especias. La pimienta negra, el cardamomo, la canela, el clavo, la nuez moscada, el tamarindo y la cúrcuma forman parte de su historia comercial y de su cocina diaria.

La gastronomía local tiene una base muy reconocible: coco, arroz, pescado, legumbres, verduras y especias usadas con precisión. El coco aparece como aceite, leche o ralladura. La hoja de curry y las semillas de mostaza suelen abrir muchos platos con ese aroma tostado tan característico.

Entre los bocados más representativos de Kerala están:

El appam con estofado, una especie de tortita fermentada de arroz con bordes crujientes.

con estofado, una especie de tortita fermentada de arroz con bordes crujientes. El puttu , elaborado con harina de arroz y coco al vapor.

, elaborado con harina de arroz y coco al vapor. El karimeen pollichathu, pescado marinado, envuelto en hoja de plátano y cocinado al calor.

Y luego está la sadhya, el gran banquete vegetariano servido sobre hoja de plátano. Más que una comida abundante, es una forma de ordenar sabores: dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente. ¿Puede una mesa explicar una cultura? En Kerala, muchas veces sí.

Aranmula Valla sadhya / Istock

Tradiciones, templos y playas: el equilibrio más sereno de la India del sur

Kerala también guarda algunas de las expresiones culturales más potentes de India. El kathakali, con sus maquillajes elaborados, gestos codificados y relatos inspirados en epopeyas clásicas, exige paciencia y atención. Es teatro, música, disciplina corporal y narrativa visual concentrados en una tradición que sigue viva.

Otra práctica impactante es el theyyam, muy arraigado en el norte de Kerala, especialmente en zonas como Kannur y Kasaragod. Este rito combina trance, máscaras, fuego, música y devoción popular. Para el viajero, presenciarlo requiere respeto, silencio y una mirada humilde, porque pertenece a la comunidad antes que a la mirada externa.

El litoral añade otro matiz. Marari ofrece una calma ligada a aldeas pesqueras y cocoteros; Varkala destaca por sus acantilados rojizos frente al mar; y Kovalam conserva su fama histórica junto a calas y faros. Cada playa tiene un carácter propio, igual que Kerala entera.

Templo Shree Padmanabhaswamy en el estado de Kerala, India. / Istock / photoaliona

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Kerala deja una imagen muy clara: canales donde la vida avanza despacio, colinas donde el té ordena el paisaje, mercados llenos de aromas y tradiciones que conectan al viajero con una India menos previsible. Es un destino para vivirlo y entender que la belleza también puede estar en una barca, una hoja de plátano, una especia recién molida o una ladera cubierta de niebla.

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