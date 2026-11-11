Uno de los complejos religiosos más grandes de África: tiene 134 columnas, historia milenaria y un eclipse de más de seis minutos junto al Nilo

En Egipto, la sala de columnas de Karnak obliga a levantar la cabeza mucho antes de que haya un eclipse. Los relieves ascienden por enormes cilindros de piedra y las filas se prolongan hasta perderse unas detrás de otras. El 2 de agosto de 2027, Luxor tendrá otro motivo para mirar hacia arriba: más de seis minutos de totalidad solar. Una ocasión para viajar a Egipto siguiendo la historia de sus templos, con una cita astronómica en el recorrido.

Relieves en las columnas de la gran sala hipóstila de Karnak. / Ugurhan BETIN

Karnak y Luxor, dos templos en la antigua Tebas

Karnak se encuentra en la orilla oriental del Nilo, en Luxor, la antigua Tebas. Fue uno de los grandes centros religiosos del Egipto faraónico y conserva construcciones de distintas épocas. Generaciones de gobernantes ampliaron un mismo recinto sagrado, dejando patios, puertas monumentales, santuarios y obeliscos. Conviene recorrerlo despacio: la escala impresiona al entrar, pero los detalles requieren detenerse.

El templo de Luxor es otro conjunto, situado más al sur. Ambos están unidos por la avenida de las Esfinges, de unos 2,7 kilómetros, utilizada en ceremonias y procesiones. Como sucede al recorrer las ciudades antiguas de Jordania , seguir los caminos ayuda a relacionar los monumentos. Aquí se puede imaginar el desplazamiento de una celebración religiosa por el corazón de Tebas.

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Qué cuentan las 134 columnas de la gran sala

La gran sala hipóstila del templo de Amón reúne 134 columnas. Las doce centrales alcanzan alrededor de 21 metros de altura y sobresalen sobre las laterales. La sala ocupa unos 5.000 metros cuadrados. Al caminar bajo ellas, basta mirar a una persona junto a la base para apreciar sus proporciones.

Seti I y Ramsés II protagonizaron buena parte de su construcción y decoración. Los muros y soportes conservan escenas y signos que merecen una explicación pausada. Cerca se levantan los obeliscos, incluido el de Hatshepsut, de casi treinta metros. ¿Dónde mirar primero? Elegir un relieve y seguir sus figuras resulta más revelador que intentar abarcarlo todo de una vez.

Capiteles y dinteles de la gran sala hipóstila de Karnak. / Vasylyev Ivan

Por qué el eclipse de 2027 lleva la mirada a Luxor

El eclipse solar de 2027 en Egipto tendrá en Luxor una totalidad de aproximadamente seis minutos y veinte segundos, variable según el punto de observación. La Luna ocultará por completo el disco solar y dejará visible la corona, su atmósfera exterior. La precisión del lugar importa tanto como la fecha: El Cairo queda fuera de la franja de totalidad.

La experiencia conecta dos escalas difíciles de reunir: un fenómeno de pocos minutos y edificios levantados hace milenios. La observación debe organizarse en un lugar autorizado; visitar Karnak no implica contemplar el eclipse desde su interior. El templo y el cielo pueden formar parte del mismo viaje sin compartir el punto de observación.

El templo de Luxor iluminado bajo la Luna. / istock

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Amón, el lago sagrado y una ciudad dedicada al culto

Karnak estuvo dedicado principalmente a Amón, asociado con el dios solar Ra. El lago sagrado, donde los sacerdotes se purificaban antes de los rituales, permite alejarse por un momento de la gran sala. El agua también formaba parte de la vida del templo. Patios y pequeñas capillas completan un recinto que exige algo más que una fotografía de sus columnas.

Los viajes culturales por el norte de África ofrecen muchas formas de acercarse al pasado, desde las medinas de Túnez hasta este paisaje de santuarios. En Karnak, conocer la función de cada espacio cambia la visita: una puerta, un estanque o una representación del faraón dejan de ser elementos aislados.

El lago sagrado de Karnak refleja los muros del recinto. / LUIS BANERES

Cruzar el Nilo y preparar la observación

En la orilla occidental esperan las tumbas del valle de los Reyes y las terrazas del templo de Hatshepsut, apoyadas contra la montaña. Cruzar el río permite completar la imagen de la antigua Tebas. Para prolongar el viaje con otro paisaje, la costa del mar Rojo ofrece una posible extensión, independiente del recorrido por los templos.

En agosto conviene prever sombra, agua y descansos. Para mirar las fases parciales se necesitan gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2; las gafas de sol corrientes no sirven. La protección solo se retira durante la totalidad completa, siguiendo indicaciones expertas, y vuelve a colocarse antes de que reaparezca el Sol. Cámaras y prismáticos requieren filtros solares adecuados.

El templo de Luxor y las embarcaciones junto al Nilo. / OLHA SOLODENKO

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Egipto, surgen preguntas sobre las visitas, la observación y los días necesarios. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a elegir una propuesta que encaje contigo. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres. El viaje de autor dedicado al eclipse combina el Nilo, Luxor y El Cairo en una salida con fechas y recorrido definidos.

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El obelisco y la fachada del templo de Luxor al atardecer. / AlexAnton

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