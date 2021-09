El juego del calamar: recorremos Daejeon, la ciudad de la serie en boca de todos

Daejeon es una ciudad en gran parte no visitada a pesar de su faceta metropolitana y su central ubicación. Y es que mucha gente tiene el malentendido de que no hay nada único en la ciudad y, por lo tanto, no es digna de su tiempo.

Sin embargo, si te tomas el tiempo para visitarla rápidamente te darás cuenta de que la falta de atracciones llamativas es precisamente lo que hace que Daejeon sea especial; aquí podrás descubrir más sobre quién eres mientras exploras la ciudad.

Recorremos Dajeon, la ciudad de ‘El juego del calamar’...

Estación de Daejeon

Esta estación empezó a operar el 1 de enero de 1905 y llegó a ocupar el cuarto lugar de la estación con más número de usuarios después de la de Seúl, Dongadaegu y Busan.

Mercado Daejeon Jungang

Si deseas ver el verdadero carácter de un mercado tradicional, no busques más allá de este mercado. Se encuentra a cinco minutos a pie de la estación de Daejeon y es el mercado tradicional más grande de la región central.

Arbolada de Hanbat

Este lugar es un hermoso espacio verde en la ciudad y es la arbolada artificial más grande de la nación. El nombre de Hanbat proviene del antiguo nombre de Daejeon, que significa “una gran colección de campos”.

Aquí podemos encontrar pinos, sauces, robles, rocas, un jardín acuático, una fuente de tierra y un observatorio. De todo un poco, vamos.

Museo Nacional de Ciencias

Daejeon es conocida como “la ciudad de la ciencia”, por lo que es lógico que en tu viaje no puede faltar una visita al Museo Nacional de Ciencias. El museo está compuesto por cuatro salas de exhibición especiales y se centra en la ciencia detrás de la levitación magnética.

Parque del cielo de Daedong

Desde este parque, llamado Daedong Sky Park, puedes ver la montaña Gyejoksan al sureste y la montaña Bomusan al noroeste para obtener una visita panorámica de la ciudad.

Aquí puedes ver paisajes en constante cambio de día y de noche, lo que convierte a esta atracción en una joya escondida de la ciudad.