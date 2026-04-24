Icebergs flotantes, focas y una playa negra junto al Atlántico: es uno de los mayores espectáculos naturales de Europa

Hay lugares que definen un país con una sola imagen. Jökulsárlón es uno de ellos. Visualizar esta laguna glaciar basta para entender por qué viajar a Islandia deja una huella tan profunda. El hielo avanza hacia el mar, la arena negra intensifica cada contraste y el paisaje cambia sin pedir permiso. Todo ocurre en el sureste del país, dentro del entorno del parque nacional Vatnajökull, en una franja donde el glaciar, la laguna y el Atlántico conviven casi sin distancia.

Glaciar Jokulsarlon, en el sur de Islandia. / Eric Girouard/Corbis

Según explica Silvia López, embajadora de PANGEA, Jökulsárlón no impresiona solo por lo que muestra, también por lo que cuenta. A mí me interesa precisamente por eso: porque aquí el paisaje habla de hielo, de tiempo y de transformación con una claridad poco común. La laguna nació a partir del retroceso de Breiðamerkurjökull, y esa evolución sigue visible en cada bloque de hielo que se desprende y en cada cambio del entorno.

Qué hace de Jökulsárlón uno de los paisajes más impactantes de Islandia

Lo primero que atrapa en Jökulsárlón es el movimiento. Los icebergs se desprenden del glaciar y flotan por la laguna antes de seguir su camino hacia el océano. Algunos tienen un blanco lechoso. Otros muestran un azul intenso. También los hay con vetas oscuras, marcadas por ceniza volcánica. Esa mezcla dice mucho de Islandia. Aquí el hielo y la actividad volcánica forman parte de la misma escena y dejan un relieve lleno de matices.

También importa la escala. Jökulsárlón forma parte del universo de Vatnajökull, uno de los grandes espacios naturales del país y un territorio donde el hielo, los volcanes y el agua han ido modelando el terreno durante siglos. En esta laguna todo eso se percibe con facilidad. No hace falta recurrir a grandes teorías para entenderlo. Basta mirar alrededor. El frente glaciar, la forma de la laguna y la salida del hielo hacia el mar convierten el paisaje en algo muy expresivo. ¿Cuántos lugares permiten leer un territorio de forma tan directa?

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Icebergs azules, focas y silencio: la vida alrededor de la laguna glaciar

Jökulsárlón tiene fuerza visual, sí, pero no se queda ahí. Alrededor de la laguna hay aves, corrientes, cambios de luz y también focas, uno de los grandes atractivos naturales de la zona. Verlas aparecer entre los icebergs cambia el ritmo de la mirada. De repente, el paisaje gana cercanía. Ya no se observa solo como una gran postal del sur de Islandia, también como un espacio vivo, activo y lleno de pequeños detalles.

El Jokulsarlon es el lago glaciar más famoso y más grande de Islandia. Hasta 1932 estuvo cubierto por un espeso hielo glaciar, pero hoy más de 100 metros de hielo se desprenden cada año, remodelando el lago y llenándolo con espectaculares icebergs. Jökulsárlón forma parte del Parque Nacional Vatnajökull desde 1017. La laguna está abierta al mar y contiene una mezcla de agua salada y dulce, lo que le da un color azul verdoso único. En invierno se pueden divisar cientos de focas. / tovfla / ISTOCK

Eso es lo que más me interesa de este lugar. La grandeza está a la vista, pero la emoción suele aparecer en lo pequeño: una foca descansando sobre el hielo, un bloque girando lentamente sobre el agua, un destello azul que dura apenas unos segundos. Jökulsárlón pide mirar con calma. Y eso, en un destino tan rotundo como Islandia, tiene mucho valor.

Diamond Beach y el contraste entre el hielo negro y el Atlántico

Al cruzar la carretera aparece otro de los escenarios que mejor resumen la personalidad de esta zona: Diamond Beach. Sobre la arena negra descansan fragmentos de hielo que han salido de la laguna, han pasado junto al puente y han llegado al mar antes de volver a la orilla con el oleaje. La imagen es memorable. El hielo transparente o azul sobre una playa volcánica crea uno de esos contrastes que se quedan grabados al instante.

Diamond Beach (Islandia) / Istock / romeo-f

Lo interesante es que aquí la belleza no depende solo de la foto. También importa el proceso. Cada pieza de hielo forma parte de un trayecto corto y natural entre glaciar, laguna y océano. Por eso la playa nunca ofrece la misma escena. A veces predominan los bloques grandes y pulidos; otras, pequeños fragmentos brillantes repartidos sobre la orilla.

Hielo azul y arena negra : uno de los contrastes visuales más potentes de Islandia.

: uno de los contrastes visuales más potentes de Islandia. Movimiento constante: el paisaje cambia según la luz, el oleaje y el tamaño de los bloques.

En medio de ese paisaje tan cambiante, encaja muy bien la mirada que comparten Club VIAJAR y PANGEA: detenerse en aquello que hace único a un lugar.

Leyendas, volcanes y glaciares: el alma salvaje del sureste de Islandia

En Islandia, la naturaleza siempre tiene carácter. Jökulsárlón lo demuestra de una forma muy clara. El sureste del país reúne aquí algunos de sus rasgos más reconocibles: hielo en movimiento, arena volcánica, agua abierta, auroras boreales, fauna costera y un paisaje que parece recién modelado. Todo transmite una sensación de fuerza muy auténtica, sin necesidad de exagerar nada.

Una aurora sobre el glaciar Jokulsarlon, en Islancia, la tierra del hielo y el fuego. / Istock

Jökulsárlón es uno de esos lugares que van más allá de la belleza inmediata. Tiene una imagen poderosa, desde luego, pero también tiene fondo. La laguna permite probar in situ la relación de Islandia con sus glaciares y con sus cambios naturales. Esa lectura le da mucho peso al destino.

Por qué Jökulsárlón deja una huella tan profunda en quienes viajan a Islandia

Jökulsárlón deja huella porque reúne muchas cosas a la vez y las reúne bien. Tiene impacto visual, vida salvaje, valor geológico y una capacidad muy poco común para hacer que el viajero baje el ritmo. En un mismo espacio aparecen el hielo, el mar y la costa negra, pero también una sensación constante de cambio. Todo parece estar en marcha, y eso le da una energía muy particular.

Paisaje vivo : nada permanece quieto durante mucho tiempo.

: nada permanece quieto durante mucho tiempo. Identidad islandesa: hielo, mar y costa volcánica en una misma escena.

El hielo llena la laguna en la base de este enorme glaciar entre volcanes en Jökulsárlón, Islandia. / Istock

Por eso sigue siendo uno de los grandes iconos naturales de Islandia.

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Jökulsárlón concentra buena parte de la esencia del país en una sola escena: hielo flotando, focas asomando entre los bloques y una playa negra abierta al Atlántico. ¿Estás pensando en viajar a Islandia y quieres vivir Jökulsárlón a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.