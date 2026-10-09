El jardín tropical que aglutina fósiles vivientes: una joya de inspiración oriental a dos horas de España

Entre las montañas que rodean Funchal (el paraíso de Madeira que enamoró a Sissi Emperatriz o a Winston Churchill) se esconde uno de los jardines más bellos del mundo. Hablamos del Monte Palace, un jardín tropical que ofrece al viajero una experiencia que aúna naturaleza, arte, historia y unas vistas que quitan el aliento sobre la capital de la isla.

Monte Palace es uno de los jardines más bellos del mundo. / Istock / Amy Sparwasser

Pasear por sus senderos nos permite sumergirnos en una enorme colección de plantas de diferentes partes del mundo, jardines de inspiración oriental (que bien podrían ser los de Kawachi), lagos con peces koi, esculturas y antiguos azulejos. Y es que, recorrer el Monte Palace es mucho más que una visita a un jardín, ya que nos deleita con un espacio donde la vegetación y el patrimonio se mezclan constantemente. Tal es su espectacularidad que desde que se inauguraron hace 35 años se han convertido en uno de los lugares más visitados de Madeira.

Para conocer la historia de este lugar debemos dar un salto en el tiempo hasta el siglo XVIII, cuando un cónsul inglés llamado Charles Murray compró una propiedad situada por encima de Funchal que era apreciada por un clima más fresco que el de la capital. La finca fue bautizada como quinta do prazer y fue cambiando de propietarios hasta que la adquirió Alfredo Guilherme Rodrigues en 1897. Este empresario portugués decidió construir una residencia que se inspirara en los castillos que había conocido a orillas del río Rin, dando como resultado un palacio que con el tiempo daría nombre al actual Monte Palace.

A comienzos del siglo pasado, el edificio se convirtió en el Monte Palace Hotel, uno de los establecimientos turísticos más singulares de Madeira. Sin embargo, terminó cerrando sus puertas en 1943. Y no fue hasta casi medio siglo después (en 1987) cuando fue adquirida por el coleccionista José Manuel Rodrigues Berardo. Fue entonces cuando Monte Palace vivió una profunda transformación con la que pasó a convertirse en un gran jardín tropical abierto al público.

El Monte Palace que hoy conocemos es obra del coleccionista José Manuel Rodrigues Berardo. / Istock / Valentyn Volkov

Cómo llegar al Monte Palace de Madeira

Llegar a Monte Palace desde Funchal es sencillo y, además, puede convertirse en una de las partes más atractivas de la excursión. Para los más aventureros, está la opción de subir en coche de alquiler, aunque las inclinadas cuestas harán que el fuerte olor a freno quemado desanime a cualquier conductor novel. Por ello, la forma más popular (y más agradecida para tomar fotos) es coger el teleférico de Funchal (puedes comprar los billetes aquí), que asciende desde el centro de la ciudad. El trayecto permite contemplar los tejados de la ciudad, las laderas y el Atlántico.

Una buena opción consiste en subir en teleférico y bajar en los tradicionales carreiros do monte, los famosos carros de Madeira. Estos vehículos, fabricados en mimbre y madera y conducidos por dos carreiros vestidos con el tradicional traje blanco, descienden por las empinadísimas calles utilizando sus propios zapatos para controlar y frenar el carro. El recorrido termina a unos dos kilómetros en Livramento, una zona de Funchal situada a medio camino entre Monte Palace y el centro, desde donde se puede continuar en autobús o taxi hasta la zona céntrica.

Los tradicionales carreiros do monte de Madeira. / Istock / Simon Dux

Plantas de todo el mundo

Uno de los grandes atractivos del Monte Palace es su impresionante variedad botánica. El recinto ocupa unos 70.000 metros cuadrados y alberga una colección de plantas procedentes de diferentes regiones del planeta. Entre las especies más llamativas se encuentran las cicadáceas, algunas de ellas consideradas auténticos fósiles vivientes. También hay azaleas, hortensias, bambúes, palmeras y árboles de gran tamaño, como secuoyas.

La colección de cicadáceas constituye uno de los elementos botánicos más destacados, incluyendo una colección de más de 500 ejemplares de encephalartos, pertenecientes a 30 de las especies conocidas de este género. A ellas se suman plantas procedentes de todos los continentes, creando un recorrido en el que la vegetación cambia a cada paso.

A bordo del teleférico podrás contemplar los tejados de la ciudad, las laderas y el Atlántico mientras asciendes hasta el Monte Palace. / Istock / Sjo

Las plantas de Madeira y la laurisilva

Aunque Monte Palace destaca por sus especies exóticas, también permite contemplar la vegetación característica de Madeira. Uno de sus espacios está dedicado a la laurisilva, el bosque subtropical autóctono de la isla y uno de sus grandes tesoros naturales. Y es que la laurisilva está reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y constituye uno de los ecosistemas más importantes del archipiélago.

Es importante que los viajeros que lleguen a Funchal sepan que no es lo mismo visitar Monte Palace que el jardín botánico de Madeira. Este segundo nació en 1960 y ocupa unas ocho hectáreas que albergan más de 2000 plantas exóticas procedentes de todos los continentes. Dispone, además, de áreas dedicadas a investigación y conservación de especies, además de un museo de Historia Natural y un herbario.

El jardín botánico de Madeira nació en 1960 y es también muy interesante. / Istock / Balate Dorin

Jardines orientales, lagos y azulejos

Volvemos al Monte Palace (te dejo aquí su web de venta de entradas oficial) para pasear por una de sus zonas más reconocibles: la dedicada a la cultura oriental. Allí nos sumergimos en jardines japoneses y chinos, pagodas, puentes de piedra, y figuras de Buda. Los laguitos, con montones de peces koi, son, sin duda, algunos de los rincones más fotogénicos del recorrido.

Y, para que se note que seguimos en Portugal, también es importante la colección de azulejos que se encuentra a lo largo del jardín. Piezas de diferentes épocas y procedencias que forman parte de una colección integrada en el paisaje. Y, a estas joyas, se suman una colección de minerales y diferentes obras de arte escondidas entre la vegetación.

También destaca la colección de azulejos que se encuentra a lo largo del jardín. / Istock / Ben Schusterbauer

En definitiva, si viajas hasta Madeira, visitar Monte Palace resulta imprescindible. Allí podrás entender por qué Madeira es conocida como la isla de las flores, además de disfrutar de unas excelentes panorámicas tanto de Funchal como del Atlántico. Un océano que en algunos puntos de esta isla se une a la tierra en una danza sin fin.