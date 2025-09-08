El jardín de Marruecos que enamoró a Yves Saint Laurent: un paraíso de palmeras y azules

Fue así como nacía una nueva forma de habitar el paisaje a través de nuevos colores como el azul majorelle, una especie de tonalidad ultramarina creada por el propio artista y que sirvió para pintar la construcción principal. A este hito, Jacques Majorelle sumó plantas y árboles traídos de sus viajes alrededor del mundo, desde cactus mexicanos hasta nenúfares, buganvillas o bambús. Poco a poco, el Jardín Majorelle se convirtió en un oasis vanguardista que evocaba la tradición local pero también los caprichos arquitectónicos europeos.