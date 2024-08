Jamaica, el refugio de las buenas vibraciones

Ahora que han pasado más de cuatro décadas, y que la humanidad sigue transitando por senderos de división, el cine rescata ese instante en la recién estrenada película One Love, dirigida por Reinaldo Marcus Green. Un biopic que, más que en la vida y obra del rey del rastafarismo, pone el foco en la repercusión universal de tal gesto. Porque aquella exaltación de la música y la libertad, aquella congregación de estrellas entre las que también figuraban Peter Tosh, Jacob Miller, Dennis Brown y Ras Michael and the Sons of Negus, supuso, ante todo, un destello de esperanza: cuando la vida parece abocada al abismo, everything is gonna be all right, como clama la célebre canción.