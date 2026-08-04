Jacques Cousteau lo bautizó como “el acuario del mundo” y la Unesco le dio la razón: el mar con un tercio de los mamíferos marinos del planeta y cientos de especies que no existen en otro sitio

Con su icónico gorro rojo, Jacques Cousteau es conocido en el mundo entero por ser el padre del buceo y la conservación marina. Un auténtico pionero en lo suyo que descubrió decenas de lugares únicos que hoy entendemos como verdaderos paraísos submarinos. Quedó fascinado ante la belleza de muchísimos rincones del mundo, pero solo uno de ellos hizo que lo bautizara como “el acuario del mundo”, y fue el mar de Cortés o mar Bermejo.

El explorador francés visitó este lugar en el golfo de California, que baña las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, y que alberga un 40% de los mamíferos marinos del planeta y un tercio de las especies de cetáceos. Se extiende por 160.000 kilómetros cuadrados, de los que solo un 25% es superficie terrestre y el resto, un 75%, es marina. Desde el año 2005, la UNESCO lo introdujo en su registro como Patrimonio Mundial Natural.

Adriana Fernández

La diversidad es una palabra que queda corta para describir lo que se esconde en el mar de Cortés. Esa extensión del océano Pacífico que abarca la península de Baja California y dos estados del noroeste de México, integra también nueve Áreas Naturales Protegidas: las Reservas de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado; Isla San Pedro Mártir, El Vizcaíno e Islas Marías; los Parques Nacionales Bahía de Loreto, Cabo Pulmo e Isla Isabel; y las Áreas de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Cabo San Lucas.

El impresionante Cabo de San Lucas en Baja California / Istock / grandriver

Mazatlán, la ciudad donde se concentra la biodiversidad del golfo

El oceanógrafo no exageraba entonces cuando describía así este lugar, donde el avistamiento de ballenas es uno de los principales atractivos, tanto para expertos como para viajeros curiosos. Mazatlán, una ciudad mexicana a la que se puede llegar vía Los Cabos, y que es calificada por muchos como una de las urbes costeras más bonitas del Pacífico mexicano, puede ser un buen punto de partida. Desde aquí, salen viajes a Bahía Magdalena y Bahía Matancitas para observar a estos gigantescos animales, que migran entre enero y abril.

Una ballena jorobada en el Mar de Cortés / Istock / Ray Hems

Como no podía ser de otra manera, en esta privilegiada zona del mundo hay 24 kilómetros de playa, contando con algunas de las más espectaculares, como Playa Norte, Playa El Camarón o Playa Gaviotas. Además, hace unos años, Mazatlán abrió su Gran Acuario, con más de treinta hábitats, convirtiéndose en el más grande de Latinoamérica. Un espacio que acerca a todo el mundo la impresionante variedad que reúnen las aguas que rodean esta ciudad.

Las playa de Mazatlán donde la biodiversidad es inconmensurable / Istock / Elijah-Lovkoff

Pueblos Mágicos mexicanos

En el área del Mar de Cortés se concentran cuatro Pueblos Mágicos: Cosalá, con una gran influencia del pasado minero; El Fuerte, la cuna del mítico Zorro; El Rosario, con una arquitectura original del siglo XVII; y Mocorito, donde nació el tradicional plato chilorio. Son ellos los principales encargados de dar a conocer lo mejor de cada destino, tanto a locales como a visitantes, respetando siempre la riqueza biológica del imponente Golfo de California.

El paraíso donde bucear con cualquier nivel

En “el acuario del mundo” también pueden contemplarse otros animales mediante el buceo, como delfines, rayas, tortugas, tiburones ballena, leones marinos, tiburones martillo o marrajos. Así como más de 900 especies de peces. Aunque no es algo que se pueda hacer en cualquier parte, sino que hay que tener en cuenta la experiencia de cada uno para elegir desde dónde sumergirse con total seguridad.

Leones marinos nadando en el Mar de Cortés / Istock / Luis Gibran Becerril

Para los principiantes se recomienda visitar Cabo Pulmo, La Paz y Los Cabos. Si tienen algo más de experiencia, pueden bucear en las islas Midriff, El Bajo o Gordo Banks. Para aquellos que quieran ver tiburones martillo, deberán dirigirse a la isla San Pedro; mientras que si prefieren nadar entre leones marinos, mucho mejor Los Islotes. El mejor momento del año para hacerlo es cualquiera, ya que dependiendo de la época podrán encontrar unas especies u otras. En invierno, por ejemplo, abundan las ballenas jorobadas y los cachalotes.