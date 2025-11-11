Ni Seychelles, ni la Polinesia Francesa: el itinerario más completo para tu luna de miel combina playas paradisíacas y actividades de aventura

Este país africano es uno de los mejores para vivir la experiencia de realizar un safari, ya que reúne lo mejor del continente. Un destino que conquista a todo amante de la naturaleza y la aventura en parques nacionales, como el Serengeti, donde es posible presenciar la Gran Migración, momento en que millones de ñus y cebras cruzan las llanuras entre Tanzania y Kenia en busca de pastos frescos.