Qué islas de Tailandia escoger según el viaje que quieres hacer: snorkel, playas, selva o calma frente al mar

Tailandia tiene tantas islas, playas y bahías que una de las primeras dudas al preparar el viaje suele ser también la más importante: qué islas escoger. Porque no es lo mismo buscar una playa tranquila, hacer snorkel entre peces tropicales, dormir en un resort con todos los servicios, salir a navegar, bucear en arrecifes, combinar selva y mar o terminar el viaje en una isla con ambiente. Viajar a Tailandia exige decidir entre el mar de Andamán y el golfo de Tailandia, entre bases más cómodas como Phuket o Koh Samui, paisajes icónicos como Phi Phi, fondos marinos como Koh Tao o islas más pausadas como Koh Lanta y Koh Yao Noi.

Phuket combina selva tropical, miradores y playas de aguas turquesas, una de las grandes puertas de entrada al mar de Andamán. / Bradley Prentice / Unsplash

Islas de Tailandia: ¿Andamán o golfo?

La primera decisión para organizar un viaje por las islas de Tailandia es elegir la zona. El país reparte buena parte de sus destinos de playa entre dos grandes áreas: el mar de Andamán, donde están Phuket, Krabi, Phi Phi, Koh Lanta, Koh Lipe, Similan o Surin, y el golfo de Tailandia, donde se encuentran Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao. No son islas intercambiables, porque cambian los paisajes, el clima, el tipo de alojamiento, las conexiones y el ambiente.

En el mar de Andamán aparecen algunas de las imágenes más famosas de Tailandia: acantilados de piedra caliza, aguas verdes, playas rodeadas de roca, excursiones en barca, cuevas, islas protegidas y fondos marinos muy buscados por los buceadores. Phuket y Krabi funcionan como grandes puertas de entrada; desde allí se puede seguir hacia Phi Phi, Koh Lanta, Koh Yao Noi o, si el viaje lo permite, hacia zonas más remotas como Similan, Surin o Koh Lipe.

El golfo de Tailandia tiene otro ritmo. Koh Samui es cómoda, con buena oferta hotelera y excursiones cercanas; Koh Phangan combina playas, naturaleza y zonas con más ambiente; y Koh Tao es una de las referencias para quienes quieren hacer snorkel, iniciarse en el buceo o pasar más tiempo en el agua. Esta diferencia es clave para quien quiere escoger solo dos o tres islas y no perder el viaje saltando de una a otra.

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Qué islas visitar en Tailandia: Phuket, Krabi, Phi Phi, Koh Samui y Koh Tao

Phuket es una buena base para quienes quieren comodidad, buenos hoteles, servicios, restaurantes, playas y excursiones en barco. No siempre es la isla más tranquila, pero sí una de las más prácticas para empezar o terminar el viaje, especialmente si se quiere combinar descanso con salidas hacia islas cercanas, bahías, playas y zonas de snorkel.

Phang Nga Bay, entre Phuket y Krabi, es una de las excursiones más icónicas del mar de Andamán. Allí se encuentra la famosa isla de James Bond, con el islote de Ko Tapu emergiendo del agua como una aguja de piedra caliza, una de las imágenes más reconocibles del sur de Tailandia.

Phang Nga Bay, entre Phuket y Krabi, guarda la famosa isla de James Bond y algunos de los paisajes más icónicos del mar de Andamán. / Preto_perola

Krabi no es una isla, pero suele entrar en una ruta por las islas de Tailandia porque abre la puerta a algunos de los paisajes más espectaculares del país. Desde Ao Nang, Railay o sus alrededores se accede a playas entre acantilados, islotes, excursiones en long tail boat y paisajes de piedra caliza que explican por qué esta zona aparece en tantas postales del sur tailandés.

Phi Phi es la imagen más cinematográfica del mar de Andamán. Sus bahías cerradas por acantilados, el color del agua, los miradores y las excursiones en barco la convierten en una de las paradas más deseadas, aunque conviene elegir bien cómo visitarla para evitar las horas de mayor afluencia. Sus aguas también son conocidas por la presencia de vida marina y por las salidas de snorkel y buceo.

Railay Beach, en Krabi, resume el paisaje más espectacular del mar de Andamán: arena clara, barcas long tail y acantilados de piedra caliza. / saiko3p

Qué isla escoger si quieres snorkel y buceo

Si el objetivo principal es mirar bajo el agua, la elección de la isla cambia por completo. Para un primer viaje, Koh Tao suele ser una de las opciones más claras del golfo de Tailandia por su ambiente de buceo, sus escuelas, sus salidas al mar y sus arrecifes accesibles. Es una isla pensada para quien quiere que el agua forme parte central del viaje, no solo como paisaje de fondo.

En el mar de Andamán, Phi Phi combina paisaje y fondo marino. Sus excursiones permiten alternar playas, bahías, miradores y snorkel, por eso encaja muy bien cuando se quiere una isla fotogénica y fácil de integrar en una ruta desde Phuket o Krabi. Para viajeros con más interés en buceo, también pueden valorarse zonas como Similan o Surin, conocidas por sus fondos y por atraer a submarinistas de todo el mundo.

La clave está en no elegir solo por la foto de la playa. Si lo que se busca es snorkel, peces tropicales, arrecifes, tortugas, fondos claros o cursos de buceo, conviene preguntar antes qué isla encaja mejor según la temporada, el nivel de experiencia y el tipo de salida al mar que se quiere hacer.

Krabi permite navegar entre cuevas, acantilados y lagunas de aguas verdes a bordo de las tradicionales barcas long tail. / IakovKalinin

Qué isla escoger si quieres calma, hoteles bonitos o vida local

Koh Samui funciona muy bien para quienes quieren una isla cómoda, con buenos alojamientos, playas, spas, restaurantes y excursiones cercanas. Además, está dentro de un archipiélago de más de 80 islas que incluye el Parque Marino de Ang Thong, una de las salidas más atractivas desde la isla para quienes quieren combinar mar, kayak, miradores y paisaje.

Koh Lanta es una opción interesante si se busca un ambiente más relajado que en otras zonas del Andamán. Está al sur de Krabi y cerca de algunas de las grandes rutas de islas, pero conserva un ritmo más tranquilo, con playas largas, alojamientos frente al mar y una sensación menos acelerada que en los destinos más famosos.

Koh Yao Noi y Koh Yao Yai encajan con otro tipo de viaje. Situadas entre Phuket y Krabi, permiten vivir el sur de Tailandia con más calma, entre pueblos, barcas, manglares, paisajes de bahía y hoteles pensados para descansar. Son buenas candidatas cuando alguien quiere algo bonito, bien conectado y menos evidente que las islas más populares.

Koh Lanta Old Town conserva la vida local de las islas tailandesas, entre farolillos, motos, comercios y ambiente tranquilo. / Lisa van Vliet / Unsplash

Qué islas de Tailandia elegir según la época del año

La época del viaje es una de las razones por las que conviene pedir asesoramiento antes de reservar. En la costa de Andamán, donde están Phuket, Krabi y Phi Phi, el monzón del suroeste suele traer más lluvias entre abril y octubre. En el golfo de Tailandia, donde están Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao, las lluvias más intensas suelen concentrarse entre septiembre y diciembre.

Esto no significa que solo se pueda viajar en una fecha concreta, pero sí que la ruta debe adaptarse al calendario. Quien viaje en pleno verano europeo puede mirar con más interés hacia el golfo; quien viaje en invierno puede tener más sentido en el Andamán. Aun así, el clima tropical no funciona como una garantía matemática, por eso un viaje a medida ayuda a escoger con más criterio.

También importa el estilo del viajero. Una pareja que quiere hoteles tranquilos no necesita la misma ruta que una familia que busca comodidad, una persona que quiere bucear, alguien que sueña con playas remotas o quien quiere combinar Bangkok, templos, selva y mar. En Tailandia, elegir dos o tres islas bien conectadas suele ser mucho más inteligente que intentar verlo todo.

El Gran Buda de Wat Phra Yai, en Koh Samui, es una de las visitas más reconocibles del golfo de Tailandia. / javarman3

Cómo organizar un viaje a las islas de Tailandia

La gran ventaja de organizar este viaje con Club VIAJAR y PANGEA es que no tienes que escoger las islas a ciegas. El asesoramiento permite decidir qué zona de Tailandia conviene más según la época, qué islas combinan bien entre sí, qué conexiones tienen sentido, dónde dormir, cuándo moverse en ferry o lancha y qué experiencias reservar para que el viaje no sea solo una sucesión de playas.

El objetivo no es cerrar un itinerario igual para todo el mundo, sino diseñar un viaje a medida. Puede ser una ruta con Phuket, Phi Phi y Koh Lanta si se busca Andamán y paisajes icónicos; una combinación de Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao si se quiere golfo, snorkel y buen ritmo de isla; o una propuesta más tranquila con Koh Yao Noi, Krabi y playas menos evidentes. La diferencia está en escoger en función de lo que de verdad quieres vivir.

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Maya Bay, en las islas Phi Phi, es una de las imágenes más famosas de Tailandia, con aguas turquesas y acantilados de película. / Balate Dorin

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