Estas son las islas paradisíacas que tienes que visitar si de luna de miel a Japón (y no son Maldivas): aguas cristalinas, fondos espectaculares y muy pocos turistas

No es casualidad que, hoy por hoy, Japón sea el destino favorito de cientos de parejas. Con el yen más barato que nunca, los nuevos vuelos directos desde España y la popularización cada vez más presente de la cultura asiática, el país nipón ha escalado rápidamente posiciones en la lista de pendientes de muchos viajeros.

No obstante, como destino de luna de miel tiene un inconveniente: la mayoría de itinerarios que se ofrecen por Japón están centrados en patear el territorio. Se plantean como un viaje muy nutritivo para el estómago y para la mente, pero en el que hay poco margen de descanso. Este es el motivo por el que muchas parejas deciden combinar su luna de miel por Japón con una parada en Maldivas, pero lo cierto es que hay una opción alternativa que ofrece islas igualmente paradisíacas, pero mucho más desconocidas, a la que puedes acceder sin abandonar el país.

Estas islas japonesas unen vegetación exuberante con playas paradisíacas / Istock / Juergen Sack

Qué esperar de las islas de Ogasawara, el paraíso de sol y playa japonés

1000 kilómetros al sur de Tokio, en pleno Pacífico, se abre un pequeño paraíso tropical que parece estar en las antípodas de las vibrantes urbes que hemos dejado atrás en la isla principal. Fueron descubiertas en el siglo XVI por un explorador español; y para llegar hasta ellas es necesario hacer un viaje largo, pero bien conectado: un ferri de un día de duración une la capital con las 30 islas Ogasawara.

Una vez alcanzado nuestro destino, tenemos ante nosotros un pequeño archipiélago dominado por dos islas principales ―Chichijima, que significa "isla padre" y Hahajima, "isla madre"― donde el agua alcanza un color único, un azul índigo que no se encuentra en otra parte del mundo y que se suele denominar como "bonin blue".

Bucear en las islas de Ogasawara

Como decíamos, este archipiélago se encuentra en pleno Pacífico, y su fauna así lo atestigua. Es hogar de delfines salvajes, montones de pequeños peces y hasta de ballenas, que pueden avistarse durante la inmersión dependiendo del momento del año. La gran ventaja del archipiélago es que, como es prácticamente virgen, el agua permanece increíblemente clara.

Los fondos de ensueño del archipiélago / Istock / Juergen Sack

La mejor isla de Ogasawara para ir a la playa

Si quieres descubrir un enclave realmente especial, hay una playa virgen a la que solo se puede acceder desde el mar: la playa de Jinny. Se encuentra en Chichijima y cuenta con una arena blanquísima y agua transparente. Para llegar a ella, puedes alquilar un kayak en una playa vecina y bordear la costa.

No obstante, para aquellos que todavía se queden con ganas de descubrir paraísos inalterados, el verdadero festín se encuentra en la isla Minamijima. A solo 1 kilómetro de Chichijima, unos 20 minutos en barco, se encuentra esta isla deshabitada que es, por su belleza y delicadeza natural, Monumento Nacional de Japón.

Todo su perímetro es playa de coral en polvo de color blanco y un mar de una claridad inusitada; y su playa más famosa, Ogi-ike, se encuentra bajo un arco de piedra natural. Otra particularidad que esconde es su roca en forma de corazón, que se aprecia en rojo vivo sobre el precipicio.

La única forma de acceder a ella es reservando un tour con un guía certificado y tiene un límite de 100 visitantes al día. Para preservar su naturaleza, no admite visitantes entre noviembre y febrero.

La isla de Minamijima, un paraíso virgen / Istock / ShinichiroSaka

La mejor isla de Ogasawara para amantes de la naturaleza y el senderismo

Si no eres tan de playa, Ogasawara también es para ti. Cogiendo un ferry desde Chichijima puedes llegar a la isla de Hahajima (la isla madre, ¿recuerdas?), un paraíso vegetal con árboles tropicales, pájaros silvestres y montañas imponentes. Para recorrerla hay montones de rutas de senderismo, y es uno de los puntos principales de avistamientos de ballenas en invierno.

Cómo viajar a las islas Ogasawara

Aunque Ogasawara tiene todo lo que puede pedirse a unas islas paradisíacas del Pacífico, lo cierto es que sigue siendo uno de los rincones menos explorados de Japón. El hecho es que no todo el mundo conoce la región, y a menudo hace falta una voz experta que sepa recomendar cómo encajar una visita a Ogasawara en el itinerario por Japón, cuántos días dedicar a cada lugar y en qué orden hacer el viaje.

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