Estas son las islas menos masificadas de Grecia: pueblos blancos, playas de aguas cristalinas y un ritmo que invita a quedarse

Cada vez cuesta más encontrar islas griegas donde el día siga marcado por el ferry que llega por la mañana, el baño antes de comer, la siesta cuando aprieta el calor y las plazas que se llenan al caer la tarde. Santorini y Mykonos concentran muchas miradas, pero el Egeo todavía guarda islas donde viajar significa bajar el ritmo, caminar entre casas encaladas y elegir playa sin tener que pelear por un hueco en la arena.

Estas islas menos masificadas de Grecia funcionan especialmente bien para viajeros que buscan una experiencia más pausada, sin renunciar a pueblos bonitos, aguas cristalinas y buena gastronomía. Amorgos, Folegandros, Sifnos, Serifos y Koufonisia no viven de grandes resorts ni cruceros constantes: se disfrutan en ferry, a pie, en bicicleta, en pequeñas barcas y sentándose sin prisa en una taberna frente al mar.

La vida local en Folegandros destaca por su autenticidad intacta. Su capital, Chora, está libre de tráfico. / Istock / S. Greg Panosian

Qué esperar de las islas griegas menos masificadas

Viajar por estas islas exige cambiar la forma de mirar el mapa. Aquí importan los horarios de ferry, las distancias cortas, las playas a las que se llega caminando y los alojamientos bien elegidos cerca de los pueblos o del puerto. El lujo aparece en cosas sencillas: desayunar con vistas al Egeo, bañarse en una cala casi vacía, cenar pescado fresco y volver caminando bajo un cielo lleno de estrellas.

La mejor época suele ser junio, septiembre y principios de octubre, cuando el mar conserva buena temperatura, los pueblos tienen ambiente y las playas se viven con más calma que en pleno agosto. También conviene combinar dos o tres islas cercanas en lugar de intentar ver demasiadas: el viaje gana cuando cada parada tiene tiempo para mostrar su carácter.

Amorgos: la isla griega donde el monasterio parece suspendido sobre el mar

Amorgos tiene una belleza más vertical que cómoda. Las carreteras suben y bajan entre montañas secas, el azul del Egeo aparece de golpe entre curvas y los pueblos blancos se agarran a laderas donde el viento forma parte del paisaje. Es una isla perfecta para quienes buscan Grecia con algo de aventura, senderos y una sensación de lejanía mayor que en otras Cícladas.

El Monasterio de Panagia Hozoviotissa, construido en el año 1017, está incrustado en un acantilado a 300m sobre el mar y tiene 8 pisos de altura que apenas superan los 5m de ancho.Para llegar, debes subir más de 300 escalones desde la carretera. / Istock / joakimbkk

Monasterio de Hozoviotissa: una visita frente al azul profundo

El monasterio de Hozoviotissa es una de las imágenes más impactantes de Amorgos. Construido sobre un acantilado, parece incrustado en la roca blanca, con el mar abierto bajo sus balcones. La subida por escaleras exige algo de esfuerzo, pero cada tramo regala una vista más amplia del Egeo. Arriba, el silencio, la cal y el viento convierten la visita en uno de los momentos más especiales de la isla.

Agia Anna y Chora: baño, cine y plazas tranquilas

Muy cerca del monasterio está Agia Anna, una pequeña cala de agua intensa que muchos reconocen por la película The Big Blue. Después del baño, Chora ofrece el contraste perfecto: callejuelas encaladas, molinos, tabernas pequeñas y plazas donde la tarde se alarga sin necesidad de grandes planes. Amorgos merece varios días porque combina mar, montaña y una forma de vida muy ligada al paisaje.

Los famosos molinos de viento de la zona de Aegiali (Amorgos) se encuentran en la cima de la colina sobre el pueblo tradicional de Lagada, a poca distancia de Aegiali. Puedes disfrutar de un sendero de apenas 2 kilómetros para llegar. / Istock / Constantinos Iliopoulos

Folegandros: una de las choras más bonitas de las Cícladas

Folegandros conserva una elegancia sencilla. Su Chora se despliega sobre un acantilado, con plazas encadenadas, casas blancas, buganvillas y terrazas donde el día termina mirando cómo baja la luz. La isla tiene turismo, pero su escala, la ausencia de aeropuerto y su ambiente más discreto ayudan a mantener una sensación mucho más tranquila que en las Cícladas más famosas.

Chora, la capital de Folegandros, es un pueblo de postal encaramado en un acantilado a 200 metros sobre el mar. Completamente peatonal, destaca por su arquitectura cicládica, sus laberínticos callejones encalados, buganvillas y la fortaleza medieval de Kastro (construida en 1210). / Istock / matjaz boncina

Chora y la iglesia de Panagia: el atardecer más especial de la isla

El paseo hasta la iglesia de Panagia es una de esas experiencias que conviene guardar para el final del día. El camino asciende poco a poco desde Chora, con vistas al mar y al pueblo iluminándose abajo. Al llegar arriba, la isla se ve casi entera: acantilados, casas blancas y el Egeo abriéndose alrededor. Después, bajar para cenar en una plaza completa la escena sin necesidad de buscar nada más.

Playas y senderos: la isla griega de Folegandros a pie y en barco

Folegandros se disfruta mucho caminando. Algunas playas se alcanzan por senderos, otras en pequeñas embarcaciones que salen según el tiempo y el estado del mar. Agali, Katergo o Livadaki permiten vivir una isla de calas claras, roca y agua transparente, donde el plan suele ser sencillo: llegar, bañarse, llevar algo de agua y dejar que el día avance sin demasiada estructura.

Sifnos: la isla donde la gastronomía marca el viaje a Grecia

Sifnos tiene fama entre los griegos por su cocina, y eso cambia mucho la experiencia. Aquí las playas importan, pero también los hornos, las tabernas, la cerámica y los pueblos conectados por caminos antiguos. Es una isla ideal para quienes quieren combinar baños en el Egeo con una vida local más presente.

Sifnos destaca en el archipiélago de las Cícladas por su inigualable tradición gastronómica y alfarera. Es la cuna del célebre chef Nikolaos Tselementes y famosa por sus talleres de cerámica y sus recetas de garbanzos al horno. La isla conserva además un fuerte patrimonio arquitectónico con más de 200 iglesias y monasterios. / Istock / Paolo Graziosi

Apollonia y Kastro: pueblos blancos, cerámica y paseos al atardecer

Apollonia concentra restaurantes, tiendas pequeñas y terrazas con ambiente al caer la noche. Kastro, en cambio, ofrece una imagen más antigua, con pasajes estrechos, casas encaladas y vistas hacia la iglesia de los Siete Mártires, una de las postales más bonitas de Sifnos. Pasear por estos pueblos permite ver una isla más habitada que escénica, donde la belleza aparece en puertas azules, patios, talleres de cerámica y mesas preparadas para cenar.

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Revithada, mastelo y playas tranquilas

La cocina de Sifnos merece tiempo. La revithada, un guiso tradicional de garbanzos cocinado lentamente, y el mastelo, cordero preparado en recipiente de barro, conectan directamente con la tradición cerámica de la isla. Después de una mañana en playas como Vathi, Faros o Platis Gialos, sentarse a comer junto al mar ayuda a entender por qué Sifnos funciona tan bien para viajeros que buscan calma, sabor y paisaje.

Serifos: playas casi vacías en Grecia y una capital que domina el Egeo

Serifos tiene una belleza más seca y mineral. Su Chora se encarama sobre una colina y se ve desde lejos, blanca y compacta, como si vigilara el puerto. La isla cuenta con muchas playas y una atmósfera menos pulida que otras Cícladas, lo que la convierte en una buena opción para quienes prefieren paisajes abiertos, arena, viento y pueblos con carácter.

Los icónicos molinos de viento de Serifos están ubicados en la parte más alta de Chora y ofrecen una vista panorámica espectacular / Istock / MWayOut

Chora de Serifos: subir para ver el mar desde arriba

Subir a Chora al final de la tarde es uno de los planes más recomendables. Las escaleras atraviesan casas blancas, pequeñas plazas y rincones donde el viento se cuela entre callejones. Desde la parte alta, el Egeo aparece en todas direcciones y el puerto queda abajo, iluminándose poco a poco. Serifos gana mucho cuando se camina, porque su encanto está en esos cambios de altura y perspectiva.

Psili Ammos y Ganema: playas griegas para elegir según el día

Psili Ammos ofrece arena clara y agua tranquila cuando el viento acompaña; Ganema, más amplia y protegida, funciona muy bien para pasar varias horas junto al mar. Serifos tiene la ventaja de permitir elegir playa según el tiempo, la orientación y las ganas de moverse. En lugar de concentrar todo el viaje en una sola bahía, invita a recorrer la isla y descubrir una costa distinta cada día.

Koufonisia: la isla griega que se recorre caminando entre calas de agua turquesa

Koufonisia pertenece a las Pequeñas Cícladas y tiene un tamaño perfecto para disfrutar. Aquí el viaje se mide caminando junto al mar, enlazando playas, entrando y saliendo del agua y volviendo al pueblo para cenar sin necesidad de coche. Su tamaño reducido hace que agosto pueda sentirse más concurrido, pero fuera de las semanas más fuertes conserva un ambiente muy relajado.

Koufonisia es una pequeña joya secreta de las Cícladas, famosa por sus aguas turquesas, ambiente bohemio y playas vírgenes. Su gastronomía destaca por el marisco fresco y la famosa pasta con langosta (astakomakaronada) / Istock / photo_stella

Pori, Italida y Fanos: calas transparentes a pie de sendero

Una de las mejores experiencias en Koufonisia consiste en caminar desde el pueblo hacia sus playas del este. El sendero va pasando por Fanos, Italida y Pori, con paradas para bañarse en aguas turquesa y mirar cómo cambia el color del mar según la profundidad. Pori suele ser una de las playas más espectaculares, amplia, clara y perfecta para pasar varias horas.

Kato Koufonisi: una escapada a la isla griega más tranquila

Desde Ano Koufonisi salen barcas hacia Kato Koufonisi, la isla vecina, más salvaje y con menos servicios. Allí el día exige ir preparado: agua, algo de comida, protección solar y ganas de moverse con sencillez. Esa pequeña excursión añade una experiencia más al viaje, con playas todavía más solitarias y una sensación de Egeo muy limpio, directo y sin artificio.

Cómo organizar una ruta por las islas menos masificadas de Grecia

La mejor forma de organizar estas islas es pensar por grupos y conexiones. Amorgos y Koufonisia encajan muy bien dentro de una ruta por las Pequeñas Cícladas y Naxos como punto de conexión. Folegandros, Sifnos y Serifos pueden combinarse en una ruta desde Atenas, con ferris que permiten construir un viaje cómodo sin depender de vuelos internos.

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Para un primer viaje, una combinación de dos o tres islas suele ser suficiente. Sifnos y Serifos funcionan muy bien para una escapada más tranquila desde Atenas; Folegandros y Amorgos aportan un punto más escénico y remoto; Koufonisia encaja para quienes quieren agua turquesa y días muy sencillos. La elección depende del ritmo buscado: más gastronomía, más senderos, más playa o más sensación de aislamiento.

Por qué estas islas siguen siendo una de las mejores formas de descubrir el Egeo

Mientras las islas más famosas concentran cruceros, colas para la foto y precios muy altos en temporada alta, estas mantienen una relación más amable con el viaje. El protagonismo lo tienen los ferris que llegan al puerto, las tabernas familiares, los senderos de piedra, las playas sin grandes instalaciones y los pueblos donde la noche empieza cuando las mesas se llenan al aire libre.

Observar la luna llena sobre las Islas Cícladas, especialmente desde lugares menos conocidos como Sifnos, es un espectáculo mágico / Istock / Constantine Gerakis

El gran valor de estas islas menos masificadas de Grecia está en la forma de vivirlas. No prometen una postal única, sino varios días con un ritmo más humano: desayunar tarde, elegir cala, volver con sal en la piel, cenar sin prisa y sentir que el Egeo todavía puede disfrutarse sin correr detrás de la misma imagen que todo el mundo busca.

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Pensar en un viaje a Grecia abre muchas posibilidades: Atenas, las Cícladas, las Pequeñas Cícladas, islas tranquilas, playas de aguas cristalinas, gastronomía local y rutas en ferry por el Egeo. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite decidir qué islas encajan mejor, cuántos días dedicar a cada una y cómo ordenar los traslados para que el viaje mantenga el ritmo pausado que merece.

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en adaptar el recorrido al tipo de experiencia que buscas, desde pueblos blancos y playas tranquilas hasta tabernas frente al mar, senderos costeros y alojamientos bien ubicados.

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