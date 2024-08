Islas Eolias: leyendas, volcanes y auténtica esencia mediterránea

Llegados a Stromboli en esta singladura por las Eolias, es momento de recalar en la carta que muchos refieren como el inicio de la contemporaneidad de las Eolias. Esto escribió su autora: “Estimado señor Rossellini, he visto sus películas Roma Città Aperta y Paisà y me gustaron muchísimo. Si tiene necesidad de una actriz sueca que habla muy bien inglés, que no ha olvidado su alemán, a la que casi no se le entiende en francés y que en italiano sabe decir solamente ‘te amo’, estoy lista para viajar a Italia a trabajar con usted”. Firmado: Ingrid Bergman. Se la envió en 1948 al director neorrealista italiano. Instalada en Estados Unidos, para entonces la actriz sueca ya era una estrella de Hollywood. La misiva causó efecto inmediato. Rossellini voló a Londres, donde ella rodaba una película. El flechazo fue irresistible. Tanto, que el italiano la invitó a protagonizar su siguiente proyecto: Stromboli, terra di dio, papel que tenía reservado para la que hasta aquel momento era su compañera sentimental: Anna Magnani.