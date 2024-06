Islas Cook: una perla en los confines del Pacífico

Intentando adaptarme al nuevo horario, me tumbo en una de las playas del sur acariciada por un mar de fantasía. La calma se apodera de mí en un segundo. Son pocos los lugares del mundo que me han transmitido ese sosiego inusitado. Será el hecho de estar en medio del Pacífico rodeada de mis tonalidades favoritas o, tal vez, el susurro de las palmeras comunicándose con el oleaje, que brama estrepitoso allá a lo lejos, antes de romper contra la barrera coralina. Allí me quedo una tarde entera hipnotizada por el azul cobalto del océano, que se torna turquesa al entrar en la laguna, un límite marcado por olas de espuma. El límite de la serenidad. Mire hacia donde mire, los horizontes de Rarotonga son edenes terrenales. Aquí no existen los posados para las redes sociales, conservando auténticamente virginales, y casi secretos, estos reductos paradisiacos. En el mar, arrecifes de mil colores. En tierra, montañas esmeralda.