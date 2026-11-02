Islas de la Bahía: Caribe en estado puro

El sol apenas roza el horizonte cuando, en uno de los muelles de madera de West End, un pescador prepara su lancha para comenzar la jornada. A pocos metros, unos buceadores se embuten en sus trajes de neopreno dispuestos a descubrir los secretos de las profundidades caribeñas. El agua, teñida de un rosado magnético, es tan transparente que permite distinguir desde la superficie la infinidad de peces aleteando elegantes junto a los pilotes. Las nubes pasan veloces cambiando a su ritmo las tonalidades marinas, de rosas a intensos turquesas o verdes esmeralda a juego con los espesos bosques tropicales que colorean el interior montañoso de Roatán.

Los muelles son el punto perfecto para tomarle el pulso a Roatán. / Gonzalo Azumendi

Cada una de las Islas de la Bahía cuenta con sus respectivos cayos y un carácter diferenciador muy definido. Mientras Roatán, puerta de entrada a este archipiélago hondureño, seduce con sus lomas selváticas, Utila lo hace con su espíritu bohemio y Guanaja con colinas cubiertas de pinos. Este conjunto insular, custodiado por la segunda barrera coralina más extensa del planeta, es un rincón perfecto para perder el norte, perseguir azules más allá del azul y reencontrarse con el Caribe original.

Antes de lanzarse a explorar es imprescindible comprender las turbulentas aguas de su historia. Las islas fueron pobladas por los indígenas pech hasta que, en 1502, Cristóbal Colón las colocó en los mapas europeos. Su ubicación estratégica enfrentó a España y Gran Bretaña durante más de dos siglos mientras que piratas franceses e ingleses, como el temido Henry Morgan, hicieron de las ensenadas su escondite para saquear a las flotas. Después de formar parte del territorio británico, en 1859 el Tratado Wyke-Cruz reconoció la soberanía de la República de Honduras sobre el archipiélago. Como resultado de este vaivén colonial, el archipiélago celebra su asombrosa amalgama cultural despojado hoy de sus cañones y batallas.

La geografía alargada y montañosa de Roatán está tapizada por selva que llega hasta playas de arena blanca, como la icónica West Bay Beach o la del animado pueblo de West End, donde nos encontramos a punto de arrancar el día.

Paseando por la calle principal, nos contagiamos rápido de su magnetismo. Esta arteria transcurre en paralelo a la playa, jalonada por cafeterías, restaurantes, puestos de comida y legendarias escuelas de buceo como Splash Inn, una de las primeras en abrir en la isla. A unos pasos, The Roatan Chocolate Factory sigue adentrándonos en la historia hondureña por medio del sabor ancestral del cacao. El espacio cuenta cómo los antiguos mayas veneraban este fruto, considerándolo una moneda de los dioses. “La primera vez que se documentó el cacao en el Nuevo Mundo fue precisamente en la vecina Guanaja” asegura la guía al iniciar la visita.

Roatán es puro color / Gonzalo Azumendi

Desde una barca despedimos West End para poner rumbo al extremo más oriental de Roatán. Reconocido como uno de los arenales más bellos del planeta, West Bay Beach se despliega ante mí imponente. Me cuesta imaginar que, hasta finales del siglo XX, permaneciera deshabitado debido a su intrincado acceso terrestre. Resguardado de las corrientes del Caribe, el mar se extiende como un espejo que me atrapa nada más dejar mi mochila sobre la arena. A solo dos kilómetros hacia el interior, Gumbalimba Park me acerca la fauna y la flora local entre senderos botánicos y cuevas calcáreas, envolviéndome con el aleteo de las guacamayas rojas, el ave nacional, y la curiosidad de los monos capuchinos. Este cañón natural fue convertido en parque para salvaguardar el ecosistema original del desarrollo inmobiliario.

Para encontrar una Roatán muy distinta hay que tomar la dirección opuesta. Abrazada por una vegetación exuberante que parece engullir el asfalto, una carretera estrecha recorre el litoral hacia la zona menos visitada de la isla, el oriente salvaje. Por el camino, descubrimos varias comunidades que han echado raíces en el Caribe, desde un asentamiento checo dedicado a la destilación de licores a base de frutas locales hasta un pueblo donde la cultura garífuna custodia su legado. En Punta Gorda pruebo el guifiti, un elixir curativo utilizado como medicina natural que combina aguardiente o ron con más de 30 hierbas. De camino a Jonesville ya me ha terminado de quedar claro que la diversidad aquí es la norma. Un laberinto de manglares me guía por un pasadizo vegetal hacia un arcoíris de casas flotantes. Entre ellas se esconde una laguna donde me pego uno de los chapuzones secretos más curiosos de Roatán arrullada por el canto de las garzas.

Los fondos marinos de las Islas de la Bahía están considerados entre los mejores del mundo. / Gonzalo Azumendi

Más allá del azul

Con la sal aún en los labios, nos disponemos a adentrarnos en otras islas donde el mar Caribe se deshace de su faceta más predecible para vestirse de libertad. Pero antes, realizamos una parada en la costa norte de Roatán para deslizarnos por el Blue Channel, un canal submarino en la plataforma del arrecife de coral mesoamericano. La hendidura corre perpendicular a la costa alcanzando profundidades de hasta 12 metros delineadas por paredes verticales y cuevas secretas rebosantes de vida marina.

Rumbo hacia el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos, desde la popa ya se aprecia la inmensa paleta de azules que tiñen el mar infinito. Situado a 30 kilómetros de Roatán, este paraíso dentro del paraíso está compuesto por dos islas mayores y 13 cayos menores de origen coralino coronados por esbeltas palmeras que hacen reverencias al mar. Las playas son el set de rodaje del afamado programa televisivo “Supervivientes”, que ha llevado a posicionar a los españoles como los visitantes más frecuentes de Cayos Cochinos. Detrás de las cámaras, el espectáculo desafía cualquier concurso, pues este santuario, declarado Monumento Marino en 1993 para garantizar su protección, funciona como laboratorio científico vital para el Caribe.

Halliburton 12 es un pecio de 30 metros de eslora hundido en vertical en 1998 para crear un arrecife de coral artificial / Gonzalo Azumendi

El centro del buceo por excelencia de las Islas de la Bahía es Utila, la más pequeña, baja y llana de las tres principales. Con apenas 45 kilómetros cuadrados, cuenta con numerosas escuelas que atraen a viajeros a nadar junto a tortugas carey, rayas o tiburones ballena. Asimismo, sumergirse en esta sección del Arrecife Mesoamericano permite bucear en el Halliburton 12, un pecio de 30 metros de eslora hundido en vertical en 1998 para crear un arrecife de coral artificial. Al salir a la superficie, Water Caye muestra una de las zonas declaradas como las más felices y pacíficas del planeta. No obstante, en Utila también brilla el espíritu enérgico y libre. La vida se concentra en las calles, flanqueadas por casas de madera pintadas en colores vivos y atravesadas por carritos de golf y bicicletas que esquivan los pies descalzos de los viajeros bohemios, un reflejo de que en este paraíso hondureño aún palpita el Caribe en estado puro.