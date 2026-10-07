Uno de los espectáculos naturales más fotografiados de Europa: auroras boreales sobre lagunas glaciares y playas negras

En Islandia, los icebergs de Jökulsárlón flotan lentamente hacia el mar mientras se espera a que el cielo se despeje. Si aparece una aurora, las bandas luminosas pueden reflejarse en el agua junto al hielo. El paisaje convierte cada lugar de observación en una experiencia distinta. Esa es una de las razones para viajar a Islandia : buscar las luces del norte sobre lagunas glaciares, campos de lava y costas de arena negra.

La playa de arena negra de Reynisfjara, con sus columnas de basalto y los farallones de Reynisdrangar al fondo. / duha127 / iStock

Islandia bajo el óvalo auroral: por qué mirar al cielo desde esta isla

La posición de Islandia la sitúa en una zona favorable para observar auroras, próxima al óvalo auroral, donde se concentra buena parte de esta actividad. El fenómeno se produce cuando partículas cargadas interactúan con los gases de la alta atmósfera. Las auroras pueden aparecer sin una tormenta geomagnética excepcional, por lo que la isla figura entre los destinos donde ver auroras boreales .

Eso supone una ventaja frente a latitudes más bajas, como las de los paisajes de Escocia , donde su observación suele depender de episodios de mayor actividad. La latitud favorable necesita oscuridad y un cielo suficientemente despejado. Alejarse del resplandor de las poblaciones ayuda a distinguir las luces más tenues y a seguir sus cambios.

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Dónde buscar auroras: de Thingvellir a la laguna de Jökulsárlón

Thingvellir, dentro del Círculo Dorado, combina fallas y un gran lago en un entorno alejado de las luces de la capital. El valle abierto permite contemplar el cielo con un horizonte amplio, siempre desde zonas accesibles y seguras. También es uno de los lugares que conviene incluir al decidir qué ver en Islandia , para conocer con luz el terreno que después queda a oscuras.

En el sureste, Jökulsárlón introduce el hielo en la escena. Los bloques desprendidos del glaciar Breiðamerkurjökull avanzan por la laguna hacia el océano. Los icebergs cambian de posición y hacen que el paisaje nunca sea idéntico. Cerca, fragmentos de hielo llegan a la arena negra de Diamond Beach, aunque la observación nocturna debe quedar supeditada al estado del mar y del terreno.

Una aurora boreal ilumina la cascada Öxarárfoss, en el Parque Nacional de Þingvellir. / Jurga Rubinovaite

Cuándo ver la aurora boreal en Islandia y qué condiciones hacen falta

De septiembre a mediados de abril se concentra la temporada habitual de observación. En invierno hay más horas de oscuridad y menos tiempo para las visitas diurnas; las noches luminosas del verano dificultan ver el fenómeno. La época elegida condiciona todo el viaje, desde los paisajes hasta el reparto de las jornadas.

¿Basta con una buena previsión de auroras? Una capa de nubes puede ocultarlas. Conviene combinar el pronóstico de actividad con la previsión meteorológica de la Oficina Meteorológica de Islandia. Varias noches de estancia amplían las oportunidades, pero no garantizan el avistamiento.

La aurora boreal aparece entre las nubes sobre el paisaje nevado de Þingvellir. / humanizr_AV / iStock

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Cómo cambia la experiencia sobre una playa negra o una laguna glaciar

En una costa volcánica, la arena oscura y las siluetas de roca enmarcan el cielo. Frente a una laguna, el agua tranquila puede duplicar las bandas luminosas. La combinación de hielo y costa distingue estos escenarios islandeses de paisajes continentales como los de la Icefields Parkway y los glaciares de Canadá . Aquí, el océano queda a pocos pasos de los témpanos.

Ese atractivo exige prudencia. Una playa fotogénica no es necesariamente un lugar adecuado para esperar de noche. En Reynisfjara, cerca de Vík, las olas pueden avanzar de forma repentina por la arena. Hay que respetar la señalización y las restricciones locales, evitar acercarse a la orilla y no subirse a los bloques de hielo de las lagunas.

Una aurora boreal sobre la playa de Stokksnes y la silueta de Vestrahorn, en el este de Islandia. / VisualStories / iStock

Qué descubrir durante las horas de luz: Vík y la península de Snæfellsnes

En los alrededores de Vík, los farallones de Reynisdrangar y el arco de Dyrhólaey muestran la fuerza del relieve costero. Reservar las horas de luz para los miradores permite apreciar las formas del paisaje y orientarse mejor. El negro de la arena, las paredes de roca y el oleaje ofrecen motivos para detenerse aunque el cielo nocturno permanezca cubierto.

Al oeste, Snæfellsnes reúne campos de lava, acantilados y el volcán coronado por el glaciar Snæfellsjökull, que Julio Verne eligió como entrada en Viaje al centro de la Tierra. La península añade una historia literaria a sus paisajes volcánicos. Kirkjufell, la iglesia negra de Búðakirkja y los enclaves costeros de Arnarstapi y Hellnar completan las visitas.

Búðakirkja, la iglesia negra de Búðir, frente a las montañas nevadas de la península de Snæfellsnes. / Alan_Tow / iStock

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